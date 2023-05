La mamma di Zia Cri a E’ sempre mezzogiorno: età e consigli per essere così in forma

La mamma di Zia Cri in tv a E' sempre mezzogiorno stupisce tutti. Quanti anni ha?

Per la festa della mamma nella cucina di E’ sempre mezzogiorno arrivano le mamme dei protagonisti e Antonella Clerici presenta a tutti la mamma di Zia Cri. Stupore e ammirazione perché la mamma di Cristina Lunardini non dimostra per niente la sua età. Antonella Clerici continua a guardarle il viso perché non ha nemmeno una ruga, perché è in gran forma, simpatica, sorridente e ai piedi ha le scarpe da tennis. Emozionata Zia Cri racconta un po’ della sua famiglia e che sua madre riesce più di lei a seguire una dieta, svela cosa fa a volte di sera. Quanti anni ha la mamma di Zia Cri? L’età di una signora non si dovrebbe dire ma guardare la signora Fernanda nella cucina di E’ sempre mezzogiorno mentre impasta non c’è solo un elogio alla sua bravura in cucina ma tutti le chiedono qual è il suo segreto.

Quanti anni ha la mamma di Zia Cri

Ha 82 anni e Antonella Clerici continua ad ammirarla dando speranza a Cristina Lunardini che magari anche lei ha la sua pelle. “Io lo dico sempre che ho una mamma sprint e rock”, ma cosa mangia mamma Fernanda? Mangia tutto quello che si fa in Romagna, mangia bene ma Cristina spiega che vivono tutti nello stesso palazzo e in genere cucina Zia Cri, poi citofona per avvisare che la cena è pronta. A volte la mamma risponde che preferisce stare da sola, che non li raggiunge per mangiare tutti insieme altrimenti ingrassa; si prepara una insalata e dà una bella lezione a tutti. Quindi, fa attenzione a cosa mangia, di tutto sì ma poi quando è il momento di mettersi a dieta ci riesce. Segue infatti i consigli di Evelina Flachi e la sera mangia meno, a pranzo invece non si fa mancare la pasta, spesso la pasta fresca.

Ed ecco che nella cucina di Antonella Clerici con farina, uovo e acqua mamma Fernanda prepara gli strozzapreti, come fa sempre, quasi tutti i giorni. Ma come si diventa così a 82 anni? Si sveglia presto, la sua giornata è fare i lavori di casa, di mamma e di nonna. Quasi tutti i giorni va in bicicletta al mercato, quindi un po’ di attività fisica non deve mancare. E poi tanto buon umore.