Cricca e il rapporto con Isobel: “Sono innamorato, l’amore resta”

Cricca confessa che è ancora innamorato di Isobel e racconta dell'ex fidanzata

Cricca è ancora innamorato di Isobel, lo confessa Verissimo emozionato ma con il sorriso sulle labbra. E’ un fidanzamento che nella casetta di Amici non è andato bene, il cantante lo sa, lo ammette e un po’ ci spera che quando anche lei uscirà dal talent show magari potranno riprovarci. Cricca è certo che il bene che li lega è forte, spera che la promessa di Isobel possa avverarsi, che si rivedranno. E’ innamorato, si emoziona, lo sottolinea ed è dolcissimo ma lo è anche quando parla della sua ex fidanzata. “Isabel è fantastica veramente fantastica e adesso mi emoziono cavolo. Io mi sono innamorato di questa ragazza, avevo una storia con un’altra ragazza prima ed era molto bella, lei è una persona che stimo molto ancora però quando è arrivata Isobel tutta l’energia che ha portato in quella casetta boh mi ha colpito in un modo assurdo. Io sono ancora innamorato di lei e anche se le cose in casetta non funzionavano… ci abbiamo provato però non lo so forse non era la situazione giusta e quindi poi è stato un fidanzamento che non è andato a buon fine. Però il bene… credo che l’amore è rimasto, almeno da parte mia anche credo da parte sua… mi vuole molto bene e spero che in quella promessa non so… chissà un domani magari ci possiamo rivedere e non so riprovarci oppure essere amici non lo so”.

Cricca a Verissimo: “Isobel è una grande ed è bella come il sole”

E’ una tenera dichiarazione d’amore alla ballerina di Amici e Cricca dimostra ancora una volta la sensibilità che ha svelato durante il talent di Maria De Filippi. E’ innamorato e non teme di dirlo, poi andrà come decideranno insieme.

Senti di essere cambiato dopo questa esperienza, in meglio e sa di essere stato fortunato. E’ tornato alla sua vita normale e racconta della sua infanzia, della sua sorellina diversamente abile che all’inizio l’ha accolto a casa con il broncio e che dopo qualche giorno gli ha sorriso. Ha sentito la sua mancanza.

Nello studio di Verissimo per lui c’è più di una sorpresa, ci sono i compagni di avventura con cui ha costruito un legame d’amicizia importane. Arriva Gianmarco e poi entra anche Ramon, un’emozione dopo l’altra in attesa della finale e di rivedere tutti, più di tutti Isobel.