Antonella Clerici: “Anche E’ sempre mezzogiorno finirà”

Anche E' sempre mezzogiorno finisce? Antonella Clerici fa tremare il suo pubblico

Con tutta la rivoluzione in corso in Rai Antonella Clerici ha fatto tremare il suo pubblico. Ad inizio puntata di E’ sempre mezzogiorno ha saluto i telespettatori e con il solito sorriso, aggiungendo l’orario esatto per ribadire che è quasi sempre in diretta, ha sottolineato che E’ sempre mezzogiorno finirà, che tra un mese il suo programma finirà. Visto il terremoto in Rai per alcuni stimatissimi suoi colleghi c’è chi ha pensato per un attimo che anche per Antonella Clerici non ci sarà più spazio. Impossibile, la Clerici resta al suo posto, anche in cucina, quella che non mostra solo ricette ma racconta, spiega, confida, stupisce, infonde buon umore e fa sorridere. “Tra un mese anche E’ sempre mezzogiorno finirà” è tutto molto chiaro, poi la conduttrice ha raccontato come ha trascorso ieri la festa della mamma.

Antonella Clerici tra un mese chiude E’ sempre mezzogiorno

Tra un mese sarà giugno già inoltrato, le ultime puntate della sua trasmissione del mezzogiorno e l’ovvia pausa estiva, certi che la Clerici e il suo numeroso gruppo torneranno a settembre con la quarta edizione.

Ieri era la festa della mamma, Antonella era impegnata all’Arena di Verona, per il concerto in onore del centenario della Disney. Atmosfera magica anche se la pioggia ha un po’ rovinato l’incanto ma la serata è stata perfetta e ancora oggi la conduttrice ha negli occhi tutto l’entusiasmo dell’evento.

Tra le storie Instagram ieri non ha di certo dimenticato gli auguri alla sua mamma. Mamma Franca è andata via giovanissima, poco più che 50enne a causa di un tumore. La foto che la Clerici ha scelto per ricordarla è uno degli scatti che ha in casa. “Mamma con Poldo annoi fa…” e Poldo era il loro meraviglioso cane. Mamma Franca bellissima, come più volte Antonella Clerici ha sottolineato. Racconta spesso della sua infanzia, della adolescenza, della cucina che era l’angolo della casa dove trascorreva più tempo, anche mentre studiava ma non perché mamma Franca fosse bravissima in cucina. Non amava molto cucinare ma i ricordi sono soprattutto lì tra gli odori, i sapori e le chiacchiere, per questo i suoi programmi di cucina sono così ricchi di successo e semplicità.