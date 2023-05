Uomini e Donne story così non va: pubblico dice no, nostalgia delle coppie “vere”

Pioggia di critiche sui social per la scelta delle puntate di Uomini e Donne story: ci si illudeva di vedere ben altro e invece...

Gli ascolti della prima puntata di Uomini e Donne story in onda ieri, 15 maggio 2023, su Canale 5, hanno fatto capire che il pubblico non ha nessuna intenzione di rivedere cose che sono accadute solo pochi mesi fa in tv. E infatti si è persa strada facendo una bella fetta di pubblico che di solito si sintonizza davanti alla tv per seguire il programma di Maria de Filippi. E non mancano ovviamente le critiche sui social.

Basta leggere su Twitter, i messaggi con l’hashtag #uominiedonne, per capire che il pubblico mal sopporta quelle che sono delle vere e proprie repliche. O basta leggere i tanti commenti sulla pagina social di Uomini e Donne su Fb, per vedere quello che è il pensiero generale dei telespettatori. Nessuno infatti punta il dito contro Maria de Filippi, giusto pensare che si stia riposando o che semplicemente si stia dedicando agli altri progetti per Mediaset. Ciò non toglie che si poteva lavorare ad altro, a delle puntate dedicate alle vere coppie di Uomini e Donne, quelle che fanno ancora appassionare i telespettatori più affezionati.

Anche le avventure di Gemma e Giorgio, il pubblico avrebbe apprezzato qualcosa del passato, non questa stagione che tra l’altro, è stata criticatissima per mancanza di sentimenti e amore.

Malcontento social: gli ascolti di Uomini e Donne story caleranno ancora?

Uno spettatore ad esempio ha scritto: “Vi propongo di guardare le vecchie puntate disponibili su infinity tramite app, che sono dal 2013 a oggi, ecco da li capite che qualcosa è cambiato. Dalla atmosfera che c’era, più semplice ,e più allegra , non c’erano litigate o farsi pubblicità, per non parlare della vecchio jingle ,semplice e allegro questo di adesso è fastidioso“. Una spettatrice invece ha scritto: “Immediatamente cambiato canale appena visto gemma, è stato un flop il programma quest’ anno quando capirete che dovete cambiare i soggetti, tina e Gianni e le loro maleducazioni comprese“. Tra i commenti più popolari: “Potevano trasmettere le puntate di una volta che sono le più belle a mio parere, ora questo programma è diventato brutto in tutti i sensi soprattutto questa stagione“. Un’altra spettatrice invece ha commentato così: “Rivedere i momenti che voi definite significativi significa …… farsi del male , ma proprio tanto! La fregatura si prende una volta, poi basta!“.

Vedremo che cosa succederà anche domani, quando avremo in mano i dati di ascolto della seconda puntata di Uomini e Donne story, anche se difficilmente si potrà correre ai ripari. Se sono state già montate le altre puntate rimanenti, ci sarà ben poco da fare o da sperare. Sogni delusi per chi sognava di rivivere un altro genere di emozione.