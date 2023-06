Boom Rai 1, malissimo Canale 5 battuto da Italia 1. Vola don Camillo: ecco gli ascolti del 6 giugno 2023

Boom di ascolti per Rai 1 che vola con il film francese Un marito sospetto: che numeri anche per Rete 4, ecco tutti i dati del 6 giugno 2023

Era difficile pensare che Canale 5 potesse fare molto meglio con gli ascolti di Sissi, in replica. La serie che tanto è piaciuta al pubblico europeo non ha mai sfondato in Italia e le repliche, in onda il 6 giugno 2023, non sono andate affatto bene. Ha vinto Rai 1 la gara agli ascolti del 6 giugno 2023 mentre Canale 5 è stata battuta da Italia 1.

Il pubblico ha apprezzato moltissimo il film Un marito sospetto, un film francese ispirato alla storia vera del killer di Nantes che ha sterminato la sua famiglia ( qui la storia vera del killer francese). Molto bene anche su Italia 1 lo show di Pucci, con la seconda rete Mediaset che ha battuto l’ammiraglia. Incredibili anche gli ascolti di Don Camillo, che vola su Rete 4 e quasi pareggia con le repliche di Sissi.

I grandi classici sono sempre molto apprezzati dal pubblico, tanto che rete 4 con Don Camillo e Peppone ha persino fatto meglio di La7 battendo dunque Floris con il suo DiMartedì. L’assenza di Mario Giordano non si è fatta sentire!

Flop su Canale 5 le repliche di Sissi-Ultimenotizieflash.com

Ma vediamo nel dettaglio tutti gli ascolti della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 6 giugno 2023: ecco i numeri della prima serata

Nella serata di ieri, martedì 6 giugno 2023, su Rai1 Un Marito Sospetto ha vinto la serata con ascolti pari a 3.208.000 spettatori pari al 17.8%. Secondo posto sul podio per Italia 1: il Pucci Show ha intrattenuto 1.485.000 spettatori pari al 9.2% (presentazione: 1.016.000 – 5.1%)

Su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.45 – Sissi in replica ha raccolto davanti al video 1.218.000 spettatori pari all’8.8% di share.

Su Rete4 Don Camillo monsignore… ma non troppo totalizza un a.m. di 1.212.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.172.000 spettatori con uno share del 7.1% mentre diMartedì Più segna 368.000 spettatori e il 5.8%. Che numeri pazzeschi per Rete 4.

Su Rai2 Un’estate all’isola d’Elba ha interessato 856.000 spettatori pari al 4.7% di share. . Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 971.000 spettatori pari ad uno share del 6% (presentazione: 838.000 – 4.2%). Su Tv8 Viaggi Pazzeschi segna 414.000 spettatori con il 2.2% (replica in seconda serata: 306.000 – 2.4%). Sul Nove L’Immortale ha raccolto 362.000 spettatori con il 2.2%.