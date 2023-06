Home » Programmi TV » E’ sempre mezzogiorno chiude con il magone di Antonella Clerici per l’addio di Luca Tiberio Programmi TV E’ sempre mezzogiorno chiude con il magone di Antonella Clerici per l’addio di Luca Tiberio Stefania Longo Lacrime agli occhi per Antonella Clerici che chiude E' sempre mezzogiorno dicendo addio a Luca Tiberio

Antonella Clerici ha terminato l’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno con gli occhi lucidi, perdendo il suo Luca Tiberio, l’autore che l’ha accompagnata nella realizzazione del suo programma del mezzogiorno. E’ a lui che dice il grazie più grande perché E’ sempre mezzogiorno l’hanno pensato insieme. Antonella Clerici e Luca Tiberio hanno sofferto e gioito insieme.

Un’ultima puntata che la conduttrice e i suoi collaboratori hanno voluto fosse piena di allegria e di gioia nonostante la dedica all’Emilia Romagna. Un finale pieno di musica, di balli, di liscio, di risate e ovviamente di ricette, ma alla fine non sono mancati gli occhi lucidi.

Arrivederci a settembre

E’ sempre mezzogiorno chiude con una settimana di anticipo ma Antonella Clerici aveva già tranquillizzato il suo pubblico annunciando che ci sarà la quarta stagione, che tornerà a settembre nel suo bosco in tv. E’ stata una edizione molto fortunata, anche più delle precedenti, Antonella Clerici lo ripete più volte che sono davvero una squadra fortissima.

Squadra che vince non si cambia ma qualcuno va via

Torneranno tutti a settembre, nessuno escluso, resta anche Fulvio Marino, parte dei telespettatori avevano intuito male, lui resta insieme a tutti gli altri. Squadra che vince non si cambia, nessun dubbio da parte di nessuno ma qualcuno va via, più di qualcuno.

La padrona di casa ringrazia tutti, Graziano e Ginevra non ci saranno più, pronti per nuovi progetti, ma è a Luca Tiberio che riserva il grazie e l’abbraccio più grande.

Chi è Luca Tiberio

In particolare ringrazia lui e spiega che è il capo progetto di E’ sempre mezzogiorno, una persona speciale, non un semplice autore per Antonella. E’ con lui che ha pensato alla nascita di questa trasmissione, hanno sofferto insieme. Antonella Clerici ammette che all’inizio non è stato facile. Corre ad abbracciarlo e fa fatica a non piangere. Spiega i motivi per cui Luca Tiberio lascia E’ sempre mezzogiorno.

L’autore tv è di Roma, la sua famiglia, sua moglie e il loro bimbo, vivono lì, mentre E’ sempre mezzogiorno va in onda da Milano. E’ per questioni legate alla famiglia, questioni che la Clerici conosce bene. Le dispiace davvero perderlo, si augura che magari un giorno possa cambiare idea.

Finisce quindi con gli occhi lucidi l’ultima puntata. Antonella Clerici saluta e ringrazia tutti, dà appuntamento a settembre, augura una felice estate a tutti ma fa in fretta a chiudere, ha gli occhi pieni di lacrime, ammette il suo magone.