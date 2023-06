Home » Programmi TV » Ascolti sabato: si vola con la Champions su Canale 5, ecco quanto ha fatto Manchester City-Inter Programmi TV Ascolti sabato: si vola con la Champions su Canale 5, ecco quanto ha fatto Manchester City-Inter Filomena Procopio Gli ascolti del sabato premiano Canale 5 che vola con la Champions: ecco tutti i dati del 10 giugno 2023

Poteva andare sicuramente meglio, ma la finale di Champions su Canale 5 il 10 giugno 2023 ha regalato ascolti ottimi a Mediaset che in questa stagione dedicata al calcio, ha inanellato davvero grandi successi. Media di 8 milioni di spettatori, una media che non si è alzata complice anche il fatto che la partita della finale di Champions che ha visto Manchester City e Inter protagoniste, si è conclusa nei 90 minuti regolamentari. Niente supplementari, niente rigori. Resta in ogni caso un ascolto ottimo per Canale 5 che ieri ha superato, grazie al calcio, il 45 % di share e la media del prime time della rete, si alza moltissimo grazie al calcio appunto.

Ma vediamo quelli che sono stati gli ascolti della serata del 10 giugno 2023, con tutti i dati auditel.

Gli ascolti del 10 giugno 2023: ecco i dati di ascolto del prime time

Su Canale 5 Manchester City – Inter ha raccolto davanti al video 8.869.000 spettatori pari al 45.6% di share. C’erano davvero ben pochi dubbi sul fatto che Canale 5 con la partita, potesse vincere la serata. Ed è successo.

Sei Mai Stata sulla Luna? ha conquistato 1.492.000 spettatori pari all’8.3% di share. Rai 1 è l’unica rete che supera il milione di spettatori, tutti gli altri restano indietro e anche questo c’era da aspettarselo.

Su Rai2 Cristalli di Memoria ha catturato l’attenzione di 742.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Shrek e vissero felici e contenti ha intrattenuto 676.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rai3 L’Amica Geniale ha raccolto davanti al video 539.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Come un Uragano è stato visto da 529.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 469.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2023 è stato seguito da 314.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Il Patriota segna 221.000 spettatori (1.6%