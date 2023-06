Home » Programmi TV » La Rai non ha dubbi: Mara Venier e la sua Domenica IN torneranno, pensione rimandata Programmi TV La Rai non ha dubbi: Mara Venier e la sua Domenica IN torneranno, pensione rimandata Maria Milano Per Mara Venier non è ancora tempo di andare in pensione: la Rai annuncia il suo ritorno a settembre con Domenica In

Non è tempo di pensione per Mara Venier, ma del resto, chi segue la conduttrice, e legge anche con molta attenzione le sue interviste non aveva mai avuto dubbi sul fatto che potesse dire addio al pubblico della domenica pomeriggio. Domenica IN torna a settembre e torna anche Mara Venier. La conduttrice non lo ha detto in diretta, in una puntata difficilissima da gestire per via del suo drammatico lutto. Ma lo ha fatto capire, prima scherzando con Al Bano, e poi anche con i saluti, che non avevano niente di un addio, ma sapevano di arrivederci.

E se la Venier non ha detto molto altro sulla prossima stagione di Domenica In, ci ha pensato la dirigenza Rai ad annunciare, senza aspettare i palinsesti e senza nessun pathos, che Mara , la zia più amata dagli italiani, sarà ancora il volto dell’azienda. La Venier a inizio stagione, aveva detto di non essere stanca del suo lavoro, anzi di non poterne fare a meno, ma di essere un po’ stressata dal fatto che suo marito Nicola, che invece è in pensione, vive all’estero per molti mesi e quindi deve stare lontano da lui. Gli aveva promesso che avrebbe mollato ma a quanto pare, per rispettare questa promessa ci vorrà magari un altro annetto, o forse anche di più.

Quello di Mara Venier a Domenica IN è solo un arrivederci

Mara Venier chiude Domenica In-Ultimenotizieflash.com

A parlare di quello che succederà a settembre, è stato l’Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio, oggi ospite dietro le quinte del programma:

Per Rai ‘Domenica In’ si conferma un appuntamento irrinunciabile, un momento di aggregazione leggera e di intrattenimento di qualità capace di parlare a più generazioni. Per questo torneremo a incontrare anche nelle domeniche della prossima stagione Mara Venier, alla quale va il mio ringraziamento per la dedizione e la passione inconfondibili con cui segue questo programma. E mi sia permesso un ulteriore ringraziamento per la profonda umanità che, come accaduto anche oggi, caratterizza il suo stile unico

L’ad Rai si riferisce al fatto che Mara Venier sia andata in onda nonostante la sua famiglia stesse vivendo giorni di grande dolore e lutto a causa della morte di Pier Francesco Forleo, il marito di Elisabetta Ferracini.