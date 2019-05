Grande Fratello 16: eliminato inaspettato il 27 maggio, ecco chi è fuori dalla casa

A sole due settimane esatte dalla finale del Grande Fratello 16, il numero dei concorrenti risulta ancora parecchio esoso. Come poter risolvere la questione? Sicuramente eleggendo il primo finalista (clicca qui per scoprire di chi si tratta) ma anche continuando con le classiche eliminazioni post – nomination. E questa settimana al televoto e dunque a rischio eliminazione abbiamo visto ben tre concorrenti: Martina, Michael Terlizzi e Serena Rutelli.

Chi di loro ha abbandonato la casa? Qual è stato il responso del pubblico? Ecco come sono andate le cose…

Grande Fratello 16: l’eliminato della settimana è…

Giunto il momento del risultato del televoto, Barbara D’Urso ha invitato i tre concorrenti a rischio eliminazione di mettersi in piedi davanti al divano. Posizionati davanti alle telecamere del salotto, la conduttrice annuncia il primo concorrente salvo dall’eliminazione: è Martina. La giovane sorride, accenna ad un “grazie”, bacia i suoi due avversari di televoto e torna a sedere sul divano.

In seguito si va direttamente al verdetto decisivo: “Il concorrente che deve immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello è… Serena” Rutelli. La ragazza viene subito accolta dall’affetto di alcuni compagni d’avventura: baci, abbracci, saluti per poi varcare per la seconda volta la porta rossa.

Ma le sorprese per Serena Rutelli non sono di certo terminate con la sua eliminazione. Rientrata in studio, infatti, la giovane ha avuto l’ennesima Carrambata: Barbara D’Urso ha mandato in onda la lettera dell’ennesima lettera scritta – a detta dalla conduttrice – da un altro fratello di Serena Rutelli. Di questa persona vengono mostrate due foto: una in tenera età e l’altra del suo aspetto attuale.

A dirla tutta la reazione di Serena Rutelli non è risultata così eclatante, anzi risultata poco entusiasta e quasi apatica alla visione di questo nuovo parente palesato dal nulla. “Sapere che all’improvviso ricevi queste lettere e che non ti aspetti… insomma, io fuori da qui non avrei mai immaginato. O, per lo meno, avevo una idea. Sapevo di avere dei fratelli, però…” ha aggiunto.

Ovviamente adesso ci aspettiamo che questa caccia ai parenti di Serena Rutelli si sposterà a Live – Non è la D’Urso fra il padre biologico di Paola Caruso e il figlio non riconosciuto di Maradona.