Amici 18: Vincenzo ha un flirt con una ballerina professionista?

Vincenzo Di Primo è stato un concorrente dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino dei Blu è arrivato ad un passo dal vincere il circuito della danza, che è stato conquistato, invece, da Rafael, ballerino della Squadra Bianca. Vincenzo però sembra aver trovato qualcosa di più all’interno del talent show di Canale 5. Sembrerebbe proprio, infatti, che Vincenzo sia molto vicino a una delle ballerine professioniste del programma di Maria De Filippi. Chi? Virginia Tomarchio, altra amatissima ballerina del programma. Ma è davvero possibile che nella scuola di Amici 18 sia nata questa storia senza che nessuno se ne accorgesse?

Amici di Maria De Filippi: Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio stanno insieme?

Una domanda che i fan di Amici e dei ballerini ormai si fanno sempre più spesso e che sembra proprio aver trovato una risposta. Sono tante le cose che Virginia Tomarchio e Vincenzo Di Primo hanno in comune.

A partire dal fatto che entrambi hanno partecipato come concorrenti al talent show Amici di Maria De Filippi, fino ad arrivare alla stessa provenienza: la Sicilia. Pare, infatti, che i due ballerini si conoscano da diverso tempo, oltre alla partecipazione al programma. La stessa passione e la stessa terra avranno fatto innamorare Vincenzo e Virginia? Per quello che ricordiamo, la Tomarchio aveva già fatto sognare il pubblico di Amici per la sua relazione, all’interno del talent, con Cristian poi però terminata. La ballerina poi ha avuto una relazione con un altro ballerino di Amici, Amilcar. E adesso ha di nuovo il cuore libero e pronto ad amare un altro ballerino?

Adesso i fan non avrebbero dubbi: tra la ex vincitrice di Amici e il ballerino dell’ultima edizione c’è qualcosa. Un dettaglio lo farebbe pensare effettivamente. Vediamo di cosa si tratta.

Amici 2019 news, Virginia e Vincenzo: il dettaglio che fa sognare i fan dei ballerini

Il bel rapporto è sicuramente confermato dai social network dei due ballerini, dove vengono pubblicate anche delle ig stories insieme. E proprio da qui pare che Vincenzo e Virginia abbiano passato una serata insieme, senza altri amici. I due talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi avrebbero cenato in un locale romano e i fan si sono subito accorti di un particolare: una scritta ‘love’. Ma non solo! I due hanno anche pubblicato su Instagram un video in cui Vincenzo bacia sulla guancia la ballerina.

Sta davvero nascendo una storia d’amore tra Vincenzo e Virginia?