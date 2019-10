Bake Off Italia 2019: Bonci sigla una attesissima eliminazione, ecco di chi

Giro di boa superato per Bake Off Italia 2019 che con l’ottava puntata – andata in onda il 18 ottobre – ha ufficialmente superato la metà delle quattordici puntate totali previste in questa settima edizione del programma. In puntata abbiamo visto il ritorno sotto il tendone del maestro dei lievitati Gabriele Bonci e al contrario l’approdo per la prima volta di parenti e amici dei concorrenti (coinvolti nella prova a sorpresa).

Ma cosa è successo esattamente nella ottava puntata del 18 ottobre 2019 di Bake Off Italia? Ecco i momenti salienti di questo nuovo appuntamento…

Bake Off Italia 2019: la puntata del 18 ottobre

Si parte come di seguito dalla prova creativa, che questa volta si è svolta in piena notte. I tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio hanno chiesto ai pasticceri amatoriali sotto il tendone di realizzare nove donut, con tre farciture diverse, di cui sei da cucinare fritti e tre da cuocere in forno. La prova è stata un disastro un po’ per tutti. Gli unici tre promossi sono stati Martina, Hasnaa e Antonio che hanno goduto di un bonus di 15 minuti nella successiva prova.

La seconda prova – ovvero la prova tecnica – si è svolta in coda a quella creativa; erano le tre del mattino, stando a quanto ha riferito Benedetta Parodi. Il nuovo compito è stato quello di realizzare la pizza contemporanea di Gabriele Bonci.





La prova si è svolta in due fasi: la prima fase, notturna, ha chiesto ai concorrenti di realizzare sul momento l’impasto – da far lievitare fino al mattino dopo – e il mascarpone. Il giorno dopo hanno dovuto stendere l’impasto e cuocere la pizza (condita anche da una maionese da fare a mano). La classifica vede sul podio Rosario, Martina e Antonio, rispettivamente primo, seconda e terzo classificato.

La puntata si è conclusa con la prova a sorpresa ordita da Clelia D’Onofrio: far preparare ad un parente o un amico una naked cake; i concorrenti bendati hanno potuto suggerire tutti i procedimenti da fare per giungere allo scopo.

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2019 si conclude con i consueti annunci: migliore della settimana è stata Martina. Eliminata, invece, è Alice (di cui molti sui social attendevano l’eliminazione).