Bake Off Italia 2019: Rong in crisi e Martina derubata, caos nella puntata del 25 ottobre

Il cerchio si stringe e sotto il tendone di Bake Off Italia 2019 sono rimasti in nove. Anzi, dopo la puntata del 25 ottobre, sono rimasti in otto. Sotto l’occhio vigile di Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara, le tre prove messe in piedi nel corso di questa nona puntata hanno decretato il nome del nuovo pasticcere amatoriale eliminato: si tratta di Marty, la riccioluta concorrente di 29 anni con la passione per i look vintage e la cultura Anni ’60.

Ma se la sua eliminazione era particolarmente prevedibile (visti i disastri combinati negli scorsi episodi), i veri colpi di scena di questa nona puntata di Bake Off Italia 2019 sono stati due: la crisi di panico di Rong alle prese con la prova tecnica e un incredibile furto di preparazioni ordito alle spalle della vanitosa Martina. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto ad entrambi.

Bake Off Italia 2019: gli “imprevisti” della nona puntata

La prova tecnica di questa settimana – realizzare la torta mielosa di Damiano Carrara – ha messo in difficoltà tutti i pasticceri. Ma il più vessato psicologicamente è stato il giovane Rong; il ragazzo è andato nello sconforto più totale a causa delle troppe preparazioni da realizzare, di cui molte non gli erano riuscite bene. Benedetta Parodi ha subito intercettato la problematica e quasi con fare materno ha rincuorato e tranquillizzato il povero pasticcere amatoriale.

Non si è tranquillizzata, invece, Martina. La concorrente ha subito il furto di una preparazione che aveva depositato negli abbattitori usati in comune da tutti i concorrenti. Per ripicca, lì per lì, ha deciso di rubarne anche lei uno a caso così da creare una catena di malcontenti. Peccato però che la cosa non sia accaduta; la conduttrice ha provato a cercare di fare chiarezza ascoltando gli “indizi” che aveva raccolto Martina. Per la giovane, è Rosario il “ladro” di preparazioni; quest’ulimo però ha spiegato di non esser stato lui.

Bake Off Italia 2019: l’eliminato della nona puntata

Tornando alla gara, il pasticcere amatoriale che ha conquistato il nuovo grembiule blu è stato Riccardo (per la terza volta). Eliminata, invece, è stata Marty.

Fra le notizie degne di nota: la prova creativa che si è svolta a Vignola, la città delle ciliegie.