Amici 19 news, Valentin giudizio in sospeso: rischia il no per l’atteggiamento con la maestra Celentano?

Nuova puntata del day time di Amici 19 in onda su Real Time il 20 novembre 2019. E le interrogazioni vanno avanti. Quest’anno poi torna il libretto con i voti per tutti gli alunni che dopo le prime lezioni, iniziano a essere interrogati dai docenti. Oggi è la volta della maestra Celentano che ha lasciato diverse dispense ai ragazzi sulla storia della danza, in particolare della danza classica. L’interrogazione è stata accolta con molta ansia dagli alunni di Amici. Non tutti hanno saputo rispondere alle domande della maestra, sono arrivati anche i 3. Ma è il ballerino Valentin, in particolare con il suo atteggiamento, a indispettire la maestra Celentano. Valentin, ballerino di latino, ha il giudizio in sospeso, indossa la sua felpa rossa in attesa che i prof decidano. Proprio per questo motivo, secondo la maestra Celentano, dovrebbe dimostrare ancora di più rispetto agli altri di volere il banco, studiando e impegnandosi. Ma a quanto pare Valentin non ama molto la teoria, la ritiene una cosa inutile.

Valentin tra l’altro, ha avuto il giudizio sospeso proprio dalla Celentano e forse a lei dovrebbe dimostrare di più ma non lo ha fatto. Quando Alessandra lo ha chiamato per l’interrogazione, Valentin non ha voluto neppure rispondere e ha suggerito alla maestra di mettergli direttamente un brutto voto.

AD AMICI 19 VALENTIN RISCHIA IL BANCO MA FA OSTRUZIONISMO CON LA CELENTANO

Forse Valentin non si è reso conto di quello che sta rischiando! Ma è convinto delle sue potenzialità, e dice alla maestra che nella prossima interrogazione prenderà almeno 10 per rimediare. La Celentano va avanti con la lettura di un testo ma Valentin non prende appunti e provoca la sua reazione. La maestra quindi le chiede se stia facendo in qualche modo ostruzionismo e lo invita ad applicarsi di più. Valentin provocatoriamente le chiede se si studierà solo la storia della danza classica e la Celentano risponde che lei farà quello, anche perchè la danza classica è alla base di tutto.

“Il tutù a che cosa aiuta bella vita a fare la sarta? Io sono qui per ballare.Se mi sento stanco io non studio, penso a ballare” ha detto poi Valentin in sale relax, parlando con i suoi compagni. Il ballerino è convinto che nei prossimi giorni avrà modo di recuperare con le interrogazioni. Valentin crede di essere forte nel suo e vuole imparare anche gli altri stili ma la teoria, a quanto pare, non la sopporta proprio.

Valentin però sembra trovare il sostegno della maestra Titova che si schiera dalla sua parte dicendogli che punta molto su di lui, che lo vede il numero 1 nel suo per cui non reputa giusto che indossi la maglia rossa.