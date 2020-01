GF VIP 4, Licia Nunez il day after: si interroga sul pechè Barbara l’abbia lasciata

Sta ancora cercando di metabolizzare, non riesce ancora a comprendere cosa sia potuto succedere. Licia Nunez parlando questa mattina con Antonella Elia cerca di capire i motivi per i quali la sua fidanzata Barbara l’abbia lasciata. Nella puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda il 24 gennaio 2020, la Nunez ha scoperto che la sua fidanzata l’ha lasciata.

Si è parlato di un gesto che non è stato apprezzato, la Nunez però non riesce ancora oggi a capire di cosa si parli.

“Continuo a guardare il suo anello e mi rendo conto che non è possibile” ha detto più volte Licia sfogandosi con Antonella Elia nel lettone.

LICIA NUNEZ IL GIORNO DOPO: NON CAPISCE PERCHE’ BARBARA L’HA LASCIATA

“Barbara è una persona sempre presente, è una persona che parla con i fatti. Io sono una donna che ha bisogno di fatti, non di parole. Lei è una persona concreta e in questo siamo molto simili, sicuramente è una persona molto gelosa, è una persona che ha sofferto tanto nella vita” ha raccontato Licia ad Antonella. L’Elia prova a chiedersi quale sia questo gesto…”Mi posso meritare un epilogo tale per un bacio sulla fronte che do a una persona con la quale mi trovo bene dal primo giorno?” ha commentato la Nunez rispondendo all’Elia che ipotizza che magari il bacio che le dà al mattino potrebbe essere un gesto frainteso.

“Barbara è la più piccola ma è stata sempre in prima linea, ha combattuto al fianco di sua madre e di suo padre, entrambi malati di cancro. A lavoro è fortissima. Io sono stata la prima donna della sua vita, ha avuto una storia importante con un uomo, io l’ho sempre rispettata…E’ il tipico esempio di una persona tutta d’un pezzo, poi però torna a casa e anche lei ha le sue fragilità. So bene che non è semplice stare una persona come me…” con queste parole Licia ha continuato il suo racconto, non riuscendo ancora a capire i motivi per i quali la sua fidanzata l’abbia lasciata.

Licia è molto provata ma va avanti, anche se vorrebbe davvero capire che cosa è successo. Lunedì arriverà il confronto con la sua Barbara?

