Al Gf VIP 4 le prime liti: Rita Rusic acidissima contro Adriana Volpe. Pago e Zequila si sfidano a colpi di prosciutto

Iniziano a scaldarsi gli animi nella casa del Grande Fratello VIP 4 e forse, se nelle dirette, si dedicasse più tempo alla dinamiche si innescherebbero altre situazioni. Ad esempio sarebbe interessante parlare degli accordi di Zequila e di Cucuzza che tramano contro tutti e tutto ( a loro si è aggiunto anche Andrea Denver che ha ben capito con chi deve allearsi per non andare di nuovo in nomination). E dopo il litigio che c’è stato ieri tra Antonio Zequila e Pago ci viene da pensare che la “prossima vittima” del gruppo sarà proprio il povero Pacifico che neppure si rende conto delle trame che si fanno alle sue spalle.

La giornata di ieri è stata alquanto fumantina. Rita Rusic, probabilmente molto nervosa anche per l’ingresso in casa di Valeria Marini ha iniziato a sputare veleno contro Adriana Volpe, zittendola in malo modo. Zequila invece se l’è presa con Pago ed è nata una discussione molto accesa.

AL GF VIP LA LITE TRA ADRIANA VOLPE E RITA RUSIC

Le due stavano parlando insieme ad altre persone delle nomination. Adriana Volpe provava quindi a spiegare i motivi per i quali aveva deciso di fare il nome di Rita. Ma pochi secondi dopo la Rusic ha iniziato ad attaccarla dicendo di essere stanca di sentire la sua voce da maestrina, che non le piace, che deve smetterla. Le ha anche detto che ha rotto e che se vuole rompere ancora deve andare da Magalli, per dirla in modo abbastanza educato diciamo…La Volpe è rimasta basita dall’aggressività della Rusic ma immaginiamo che se ne farà una ragione…

LA LITE TRA PAGO E ZEQUILA: IL CANTANTE PROSSIMO NOMINATO?

L’altro litigio invece si è scatenato da due motivi. In primo luogo il cibo scarseggia in casa e c’è chi cerca di fare il furbo. In secondo luogo pare che ci sia una scarsa igiene tanto che spesso il bagno è sporco.

“Ti sei mangiato un prosciutto in mezza giornata. Io ho mangiato 4 fette di prosciutto e se vuoi le registrazioni vattele a vedere”. Antonio si difende: “Io però non mangio la cioccolata, non mangio la marmellata”. Pago, però, non ci sta e ribatte ancora: “Non parlare per gli altri come se tu non avessi fatto niente, ma qualcosa hai fatto anche tu, tutti abbiamo peccato. Non dire io non ho fatto niente”. Stanco di discutere, Zequila si allontana dal gruppo e, tra sè e sè attacca ancora: “Io la marmellata non l’ho mai mangiata, state rompendo da stamattina con sto prosciutto!”. Pago, però, sente tutto e ribatte: “L’hai finito!” …

Tutta colpa di Valeria Marini e del suo prosciutto insomma, o del buon Fabio Testi che lo ha tagliato in modo sapiente…

