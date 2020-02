Pechino Express 2020 si parte: anticipazioni, news e curiosità sulle coppie in gara

Tutto pronto per l’ottava edizione di Pechino Express. Dopo il grandissimo successo de Il collegio, tra i programmi più visti della rete, tocca adesso a un altro vero e proprio gioiellino della rete regalare valanghe di trash ma anche tanto tanto sano divertimento, si spera! Pechino Express 2002 è pronto alla partenza: si inizia domani 11 febbraio 2020 con la prima puntata e la presentazione delle coppie in gara. Anche per questa edizione confermatissimo al timone del programma di Rai 2 Costantino della Gherardesca. Si torna in Oriente in questa ottava stagione del programma e infatti il titolo di questo nuovo viaggio è “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”; l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, edizione italiana del celebre format belga-olandese “Peking Express” parte quindi domani.

Saranno 10 le puntate di questa edizione di Pechino Express, il programma ci condurrà in un viaggio di 7000 km attraverso l’Oriente e le sue stagioni: dall’estate della Thailandia, alla primavera della Cina per arrivare all’inverno della Corea del Sud. I concorrenti quindi dovranno confrontarsi anche con il cambio delle stagioni, una cosa non di poco conto in un viaggio giù molto duro come quello di Pechino.

Ritornando alle sue origini, in Oriente, Pechino Express 8 punta sempre di più alla competizione più sfrenata: i meccanismi di gioco si alleggeriscono a vantaggio sia del racconto della cultura e delle usanze dei territori visitati sia della gara tra le coppie, il cui focus principale torna ad essere la ricerca di un mezzo di trasporto e quella di un tetto per la notte.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulle coppie che faranno parte di questa edizione del programma di Rai 2 e le anticipazioni della prima puntata di Pechino Express.

PECHINO EXPRESS 2020: LE COPPIE IN GARA, ECCO CHI SONO I CONCORRENTI

In gara in questa edizione di Pechino Express troveremo: le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni protagoniste dell’amatissimo programma di Rai 2; le Figlie d’Arte Asia Argento e Vera Gemma che sicuramente non hanno bisogno di presentazioni. A proposito di questa coppia si vocifera di un infortunio di una delle due signore per cui il viaggio potrebbe esser finito presto…i Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi che non hanno bisogno di presentazioni; e ancora i Guaglioni, Gennaro Lillio e Luciano Punzo anche in questo caso si era parlato del possibile abbandono di due dei due, pare quindi che il loro viaggio non sia durato molto ma ribadiamo, sono solo voci ( anche se Gennaro è tornato molto presto in Italia come testimoniavano le sue storie sui social); si tende quindi a escludere il fatto che siano arrivati fino alla fine; gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins); lanciatissime verso la vittoria, almeno per i bookmakers, Mamma e Figlia Soleil Sorge e Wendy Kay; vista la forza di Soleil all’Isola dei famosi, si pensa che la madre possa essere della stessa stoffa di Soleil… Padre e Figlia Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio; e ancora in gara a Pechino Express 2020 i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top Ema Kovac e Dayane Mello meravigliose e bellissime chiaramente; e per finire i Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi.

Un’avventura – registrata lo scorso autunno – lunga 37 giorni per un totale di 5000 ore di riprese realizzate con 30 telecamere, che ha coinvolto una troupe di oltre 100 persone, suddivisa in 15 unità provenienti da Italia, Belgio e tutti i paesi visitati, tra cui anche lavoratori locali. Per confezionare le 10 puntate sono state necessarie circa 9000 ore di montaggio, realizzato in 16 settimane.

Come sempre, le coppie dovranno spostarsi da una tappa all’altra contando solamente sulla propria resistenza fisica, sull’intraprendenza, sulla capacità di adattamento e sullo spirito di iniziativa. Avranno a disposizione uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Durante il tragitto scopriranno tradizioni, cibi, usanze locali, dovranno affrontare sfide, superare prove e arrivare alla meta finale. Per la coppia vincitrice, ci sarà un premio in denaro da devolvere alla ong OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

PECHINO EXPRESS 2020 IL VIAGGIO: ECCO LE TAPPE DI QUESTA OTTAVA EDIZIONE

I 7000 km dell’ottava edizione partono dall’isola incontaminata di Ko Phra Thong in Thailandia – conosciuta anche come l’isola del Buddha d’oro – una stupenda spiaggia nello spettacolare mare delle Andamane, nel sud del paese. Avviata la gara i concorrenti dovranno risalire il paese costeggiando la regione di Phuket da sud fino alla capitale Bangkok. Da qui la gara si sposta in Cina: si parte da Dali nella regione dello Yunnan, si attraversano il Guizhou, il Guangxi, e il Guangdong, fino ad arrivare alla costa, meta le città di Canton e Shenzhen. Un itinerario attraverso quattro regioni culturalmente diversissime tra loro, abitate da numerose minoranze etniche, come il popolo Miao custode di antiche tradizioni che permetterà ai viaggiatori di vedere e raccontare una Cina mai vista in TV. L’approdo alle grandi città della costa invece, sarà l’occasione per scoprire il lato più tecnologico del paese, sempre più proiettato nel futuro.

Infine la Corea del Sud: dal pittoresco mercato del pesce di Busan i concorrenti raggiungeranno la capitale Seoul, avranno così modo di scoprire una megalopoli di 10 milioni di abitanti che si è trasformata rapidamente negli ultimi anni. La cultura coreana, fino a pochissimo tempo fa completamente sconosciuta in occidente, viene così raccontata per la prima volta nella televisione italiana.

PECHINO EXPRESS 2020 LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA

La prima puntata in onda su Rai 2 l’11 febbraio 2020 parte al largo dell’Isola del Buddha d’oro – così chiamata perché leggenda narra che da qualche parte sull’isola sia seppellita una statua in oro massiccio dell’Illuminato, il percorso è lungo 277 km. I viaggiatori attraverseranno la foresta vergine di Khao Sok, arriveranno nel Thamma Park – dove si svolgerà la prima prova immunità – e giungeranno a Surat Thani, meta della prima puntata.

Qui Costantino svelerà l’ordine di arrivo delle coppie: le ultime due in classifica saranno a rischio eliminazione. I vincitori dell’immunità decideranno quale delle ultime due coppie intenderà eliminare ma solo la fatidica busta nera decreterà se la tappa è eliminatoria o meno.