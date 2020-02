Antonella Elia e il suo fidanzato fanno pace: Pietro lancia anche una frecciata a Barbara d’Urso

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4, andata in onda ieri lunedì 10 febbraio 2020, Pietro Delle Piane ha avuto la possibilità di entrare nella casa per incontrare Antonella Elia ed avere un confronto con lei dopo le recenti polemiche relative agli scatti che lo vedono protagonista insieme alla sua ex fidanzata. Pietro Delle Piane si è presentato al reality show spiegando alla sua Antonella che il gossip è tutto una montatura. Le spiegazioni di Pietro durano poco perché la concorrente del Grande Fratello Vip crede al suo fidanzato e sulla sua versione sembra non avere alcun dubbio. “Non può avermi tradito” ha infatti affermato Antonella Elia.

Pietro entra nella casa del GF Vip per chiarire con Antonella Elia: bacio record parte seconda

Ad Antonella Elia sono bastate pochissime parole da parte del suo Pietro Delle Piane per perdonarlo in maniera definitiva dopo le recenti polemiche sulla paparazzata. Eppure la Elia pare essere una che non concepisce e non perdona i tradimenti. Dopo le poche spiegazioni da parte del suo fidanzato, è la stessa Antonella che cede e bacia Pietro in diretta tv. Inutile dire che, esattamente come la scorsa volta, i telespettatori del Grande Fratello Vip 4 hanno assistito ad un nuovo lunghissimo bacio appassionato della coppia con annesse facce porche di rossetto. “Non me la porta via nessuno. È la mia donna e non l’ho mai tradita” ha affermato Pietro Delle Piane prima di uscire dalla casa più spiata d’Italia. “Non c’è stato nulla, senza Antonella sono un uomo a metà e la mia ex mi sorreggeva“ ha spiegato ancora ma non si è fermato qui.

Pietro Delle Piane fa pace con Antonella Elia ma fa una frecciatina a Barbara d’Urso!

E se l’incontro tra Pietro ed Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 4 ha ufficializzato la pace tra la coppia, pare proprio che a Delle Piane non sia scesa l’ospitata a Live – Non è la d’Urso. Durante il programma, Pietro si era sottoposto alla macchina della verità che dava false alcune sue risposte relative ad un eventuale tradimento. L’uomo si è scagliato contro la trasmissione affermando che la macchina della verità era una buffonata. E proprio al fianco della sua Antonella Elia, nella casa del GF Vip, ha affermato qualcosa che a molti è sembrata una palese frecciatina contro la conduttrice di Live, Barbara d’Urso.

“Stai attenta, cercheranno di farci litigare” ha detto Pietro prima di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 4. Ma cercheranno chi? I telespettatori del reality hanno pensato che Delle Piane si riferisse a Barbara d’Urso dopo quanto accaduto in diretta durante l’ultima puntata di Live. E’ davvero così? La conduttrice di Live risponderà a questa possibile frecciatina a lei indirizzata e magari inviterà ancora Pietro per un nuovo confronto faccia a faccia? Staremo sicuramente a vedere. Voi intanto che cosa ne pensate di questa pace ritrovata tra Antonella Elia e il suo fidanzato dopo tutto quello che è successo fuori dalla casa?