La Pupa e il Secchione si fa hot: ultima puntata all’insegna del nudo (VIDEO)

Ieri sera, martedì 18 febbraio 2020, è andata in onda in prima serata su Italia 1 la finale de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il ritorno con novità del programma televisivo ha incoronato vincitori proprio una coppia di viceversa: la secchiona Scalzi e il pupo Stefano. La trasmissione condotta da Paolo Ruffini ha però sorpreso i telespettatori in questa ultima puntata con una prova molto particolare che ha fatto scatenare il popolo del web. Di che tipo di prova stiamo parlando? Nudi alla metà. E come il nome della prova già fa intuire, pupe, secchioni e viceversa si sono dovuti spogliare regalando una versione un po’ hot del programma Mediaset.

La Pupa e il Secchione, concorrenti nudi nell’ultima puntata: la prova hot

Nella prova nudi a metà, pupe, secchioni e viceversa hanno dovuto fare un percorso mentre erano bendati. La caratteristica della prova era proprio la nudità. I concorrenti del programma di Italia 1 si sono dovuti spogliare e ritrovare a metà percorso. Se il secchione Mazzoni si è presentato completamente nudo alla prova, la sua pupa Angelica è rimasta in mutande, reggiseno, calze e pure con le scarpe. La pupa Stella ha invece scelto di spogliarsi completamente mentre il suo secchione Santagati è rimasto in mutande. Stesso discorso per la pupa Martina e il secchione Massa. La coppia dei viceversa formata dal pupo Stefano e dalla secchiona Scalzi ha invece si sono entrambi spogliati del tutto vincendo la prova in questione.

Finale La Pupa e il Secchione, concorrenti nudi: il popolo del web si scatena

Come c’era da aspettarsi, questa prova della nudità della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa ha fatto parlare davvero tutti aprendo anche delle polemiche. Il popolo del web si è scatenato sui social network alla vista dei concorrenti nudi in questa sfida del tutto inedita e particolare. E se qualche utente ha apprezzato questa prova un po’ hot, qualche altro telespettatore non ha gradito per niente la scelta di far gareggiare le coppie nude.

E voi che cosa ne pensate di questa prova avvenuta durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa?