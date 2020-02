90 giorni per innamorarsi e poi…Dagli Usa gli spoiler sulle coppie protagoniste

In queste settimane in Italia sta andando in onda 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, uno dei programmi più amati di Real Time ( le tv generaliste dovrebbero iniziare a comprendere che questi format leggeri e spensierati piacciono sempre di più al pubblico e magari farci anche un pensierino). Discorso palinsesti a parte, negli Usa invece sta per sbarcare una nuova edizione di 90 giorno per innamorarsi e Poi con alcune delle coppie che hanno continuato il loro percorso: c’è chi si è sposato e mostrerà come vanno le cose dopo le nozze, chi invece deve ancora organizzare il matrimonio…Dagli Usa arrivano quindi gli spoiler delle coppie che sono state scelte per questa edizione, e che vedremo quindi anche in Italia probabilmente dopo la messa in onda delle puntate di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni.

Curiosi di sapere chi parteciperà? Vediamo le anticipazioni.

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI…QUALI COPPIE PARTECIPERANNO ALL’EDIZIONE 2020?

Secondo i siti americani che seguono sempre con grande attenzione il programma della TLC amatissimo negli Usa, una delle coppie che prenderà parte alla nuova edizione è quella formata da Avery e Omar. I due sono al momento protagonisti dell’edizione in onda in Italia e come avrete visto si sono sposati. Possiamo dirvi che al momento Avery e Omar stanno ancora insieme, a distanza di qualche mese dalla fine delle registrazioni del programma. Lei è molto attiva sui social ma non è molto chiaro dove e come vivano i due. Per questo sarà interessante vederli insieme…

Ricordate Jesse, il ragazzo di Amsterdam che era fidanzato con Darcey? Pare che sarà tra i protagonisti di questa edizione ma non è molto chiaro il come visto che non era fidanzato con nessuno…

Rivedremo invece Steven e Olga. I due ragazzi si erano conosciuti negli Usa durante le vacanze di lei. Olga era rimasta incinta e Steven aveva deciso di andare in Russia per la nascita del bambino. Scopriremo quindi come va la loro storia d’amore e dove vivono adesso!

Non abbiamo molte notizie di Aladin e Laura che sono una coppia poco nota al pubblico italiano. Rivedremo invece Tiffany e Ronald che sono protagonisti dell’edizione in onda in Italia in questi giorni. Ronaldi è volato in Nigeria per conoscere la sua fidanzata, come andrà a finire tra di loro si sposeranno? Anche la coppia formata da Corey e Evelin non è molto conosciuta dal pubblico italiano ma sarà protagonista di questa edizione.

Lauren e Alexei sono stati protagonisti di una edizione in onda diversi anni fa ma tornano per raccontare come vanno le cose tra di loro. A quanto pare stanno ancora insieme vivono negli Usa o in Israele? Lo scopriremo in questa nuova edizione di 90 giorni per innamorarsi e poi.

Scopriremo anche come vanno le cose tra Rebecca e Zied, anche loro protagonisti dell’edizione di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni in onda nel 2020 in Italia.

Anche David e Annie hanno partecipato diversi anni fa al programma ma stanno ancora insieme e mostreranno come procede la loro storia d’amore! Vi ricordate di Rachel e Jon la donna che aveva lasciato gli Usa per volare in Inghilterra per conoscere il suo principe azzurro? Anche loro si sono sposati, come procede la relazione? Ultima coppia quella formata da Robert e Annie.

Queste le indiscrezioni, restiamo in attesa dei promo che TLC manderà in onda a breve!