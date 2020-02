Javier e Talisa baci e coccole ad Amici 19 ma i dubbi restano: il ballerino ha davvero lasciato la sua fidanzata?

Piccoli problemi di cuore nella casetta di Amici 19. A differenza di quanto successo nelle passate edizioni, non essendoci le squadre divise, i ragazzi vivono tutti insieme appassionatamente. E quindi anche Talisa e Javier vivono nello stesso poso, cosa che ha provocato, poche ore dopo l’inizio della convivenza, la tempesta ormonale nei due ballerini. Questioni di cuore si, vicende complicate ma che a quell’età sono ancora più difficili da vivere ! Talisa infatti, come avrete visto nel day time di Amici 19 in onda oggi 27 febbraio 2020, ha confessato alle sue amiche di essere molto presa da Javier ma di essere bloccata perchè sa bene che il ballerino è fidanzato. “Per me vivere sotto lo stesso tetto di Javier è difficile” ha detto Talisa alle sue amiche. Gaia e Giulia hanno fatto notare che si nota molto come tra di loro ci sia del feeling e infatti, poche ore dopo, in sala prove, Javier e Talisa si sono molto avvicinati. Il ballerino le ha dato qualche bacio a stampo e Talisa ha quindi chiesto spiegazioni, visto che sa bene che è fidanzato.

TALISA E JAVIER SBOCCIA L’AMORE AD AMICI 19

A questo punto quindi Javier ha voluto mettere le cose in chiaro: non è più fidanzato, e ha continuato a baciare Talisa che però ha fatto delle domande. “Come la sera prima di entrare sei stato al telefono tutto il tempo con lei” ha chiesto la ballerina. Ma Javier ha detto che questo non significa niente e che si sono lasciati. Talisa, molto stupita ha parlato di questa cosa con le sue amiche. “Non gli credere” ha detto Martina che non si fida del fatto che Javier abbia realmente lasciato la sua fidanzata. Ma il ballerino lo avrebbe detto, come racconta Talisa, anche a Jacopo.

La ballerina quindi a questo punto si lascia andare e si convince a credere alle parole di Javier ed ecco che, dopo la visione di un film tutti insieme, rimasti da soli, scocca la passione con dei baci travolgenti tra Talisa e Javier. L’amore sboccia anche ad Amici 19!