GF VIP4: il marito di Adriana Volpe è volato in Costa Rica con la figlia? Il messaggio sui social

E’ chiaro che in questi giorni non si parla d’altro. Il Coronavirus è al centro dell’attenzione dei media mondiali e in tantissimi hanno paura. E’ di poche ore fa la notizia che Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe (che al momento è rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 4), avrebbe deciso di lasciare l’Italia e andare in Costa Rica insieme alla figlia Gisele proprio a causa dell’emergenza sanitaria. La partenza dell’uomo e della bambina è però ancora in dubbio. Il motivo è legato al fatto che appena tre giorni fa, Roberto Parli ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui la protagonista è proprio la piccola Gisele in sauna.

Il marito di Adriana Volpe è scappato dal Coronavirus insieme alla figlia?

“Sauna prima di andare in andare in Costa Rica” si sente nel video pubblicato sul social network. “Scappiamo dal Coronavirus, andiamo al caldo” ha affermato Roberto Parli nel video in questione. Le parole del marito di Adriana Volpe non lascerebbero troppi dubbi effettivamente. Appena poche ore fa però, l’uomo ha pubblicato un nuovo contenuto sul suo profilo Instagram e quello che sorprende è il fatto che il luogo taggato non sia la Costa Rica ma a Lugano, in Svizzera. Forse Roberto ha cambiato meta dopo le ultime normative? “Nonostante stiamo vivendo un momento drammatico dove la storia certamente scriverà le sue pagine e consiglio a tutti di seguire le strette normative date per la sicurezza di tutti” ha scritto nel post il marito di Adriana Volpe prima di fare gli auguri a tutte le donne, Adriana compresa, per la festa delle donne.

Dove si trova il marito di Adriana Volpe e perché la gieffina ha avuto contatti con l’esterno?

Insomma, dove si trovi Roberto Parli con la figlia Gisele sembra rimanere un mistero. Il marito e la figlia di Adriana Volpe sono realmente scappati dall’Italia a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus? Quello che fa pensare è anche il fatto che, lo stesso Grande Fratello Vip, ha spiegato ai telespettatori che Adriana Volpe ha avuto modo di contattare la sua famiglia per motivi personali. Forse verrà fatta chiarezza sulla situazione nella prossima puntata del reality show?