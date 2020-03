Antonio Zequila anela la finale del GF VIP 4 ma i pronostici sono contro di lui

Come avrete visto seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 4, o anche semplicemente vedendo i day time in onda su Canale 5, Antonio Zequila non nasconde il suo grande desiderio di arrivare in finale ! Il problema è che questa settimana è al televoto con due dei personaggi più amati di questa quarta edizione del GF VIP e le previsioni, sono nettamente contro di lui! Il saggio Zequila, da volpone, come hanno fatto notare anche i suoi compagni nei vari confessionali, e non solo, nell’ultima settimana si è molto impegnato per “comprare” l’affetto del pubblico a casa. Si è dato alle pulizie come mai aveva fatto prima, ha preso delle decisioni in solitaria pur di farsi vedere, ha cercato di far pace con tutti, arrivando persino a baciare e abbracciare Antonella Elia ( lo aveva già fatto con la Volpe poche ore prima che lei fosse costretta ad abbandonare). Ma lo ha dichiarato apertamente anche in piscina e non solo. Ha detto che si sente di meritarsi questa finale, lo ha ribadito anche in un lungo sfogo con Licia Nunez, durante il quale faceva notare che non è sensato che in finale ci arrivi una come Paola di Benedetto che a suo dire non ha dato nulla a questa edizione del reality mentre lui, che è stato assoluto protagonista, potrebbe rischiare di uscire…

ANTONIO ZEQUILA ANELA LA FINALE: CI ARRIVERA’?

E nella casa questa voglia di arrivare in finale, la percepiscono proprio tutti. Anche nel day time di oggi abbiamo ascoltato Sossio sottolineare come potrebbe “rosicare” e anche tanto, il buon Zequila bum bum, se non dovesse arrivare in finale mentre gli italiani hanno scelto “uno che non sa manco parlare italiano”.

L’ultima parola, come ci ricorda il buon Patrick, al pubblico sovrano che potrà decidere chi mandare in finale. I numeri sono tutti dalla parte di Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese ma si sa, al GF può succedere sempre di tutto!

Appuntamento quindi a domani sera con la nuova puntata del Grande Fratello VIP in attesa poi della finalissima in onda l’8 aprile 2020 su Canale 5.