Per Ciavy e Valeria riavvicinamento in vista dopo Temptation Island? Piovono segnalazioni

Chavy e Valeria sono stati sicuramente protagonisti dell’edizione di Temptation Island in onda nell’estate 2020. Una edizione molto premiata dagli ascolti ma che diciamolo, sta regalando parecchia noia al pubblico a casa. Non si vede molto e il poco che si vede, sa di già visto. In ogni caso oggi è arrivata una clamorosa notizia! Dalla pagina Instagram di Deianira Marzano, che raccoglie decine e decine di testimonianze di chi avvista alcuni personaggi popolari, arriva una segnalazione che lascia tutti interdetti. Chiavy e Valeria Liberati potrebbero aver fatto pace? Sembrerebbe proprio di si. I due infatti sarebbero stati avvistati ieri insieme al mare. Valeria, secondo quanto racconta la ragazza che ha inviato la segnalazione, con tanto di foto, era al mare con alcuni parenti; poi a un certo punto sarebbe arrivato anche Chavy! Li avevamo lasciati litigare sul tronco del falò, dove se ne erano dette di ogni, mettendo fine a una storia durata 4 anni. E li ritroviamo, a quanto pare, al mare insieme…

CHAVY E VALERIA DOPO TEMPTATION ISLAND SONO TORNATI INSIEME?

Al momento i due interessati non hanno commentato in nessun modo queste indiscrezioni che sono trapelate sui social ma sono state tante le segnalazioni di chi ieri si trovava nello stesso stabilimento balneare e ha deciso di “spiare” i due per capire se siano tornati insieme o meno. Sembrerebbe proprio di si, ma non possiamo saperlo con certezza, fino a quando, uno dei due non deciderà di parlare e dire qualcosa.

Non ci resta che attendere una parola da parte dei diretti interessati. Si sono incontrati casualmente al mare oppure stanno di nuovo insieme? Le persone che hanno seguito il programma non riesco a credere che i due abbiano potuto far pace, dopo tutto quello che si sono detti ma si sa, al cuor non si comanda…

Vi ricordiamo che dovrebbe andare in onda una puntata dedicata a quello che è accaduto al termine delle riprese di Temptation Island, forse in quell’occasione, Valeria e Chavy, diranno cosa succede tra di loro…

Per Ciavy e Valeria riavvicinamento in vista dopo Temptation Island? Piovono segnalazioni ultima modifica: da