Bake Off Italia 2020: fuori Elena ma ad essere ‘eliminati’ sono in quattro

Bake Off Italia 2020 continua a mantenere la promessa fatta nell’esordio di sette giorni fa: “sarà una edizione imprevedibile” aveva giurato Benedetta Parodi; e difatti anche nella seconda puntata, andata in onda stasera 11 settembre 2020, non sono mancati di certo di colpi di scena.

Il fuori programma più eclatante non è stato tanto l’eliminazione della giovane Elena (fuori dopo due prove insufficienti) ma sulla cancellazione di ben tre elementi storici per la liturgia del programma. In che senso?

Bake Off Italia 2020: nella seconda puntata eliminata la prova creativa

Sembra incredibile ma le direttive sul distanziamento legate al coronavirus hanno costretto il programma a ricostruire in toto tutta la liturgia della gara. In questa seconda puntata, ad esempio, sotto il tendone di Bake Off Italia 2020 è stata eliminata la prova creativa. Le tre prove che i pasticceri amatoriali hanno dovuto sostenere sono state tutte e tre prove tecniche. I quindici concorrenti sono stati divisi in due gruppi: il primo ha sostenuto la prova tecnica di Ernst Knam; il secondo gruppo ha gareggiato nella prova tecnica di Damiano Carrara; i peggiori di entrambe le sfide, si sono dati battaglia nella prova tecnica di Csaba Dalla Zorza.

Di fatto, dunque, è stata eliminata anche la difficoltosa Prova a Sorpresa, che fino alla scorsa stagione era introdotta ai pasticceri amatoriali dalla “lady di ferro” Clelia D’Onofrio.

E proprio a proposito di questo, anche la giudice più agée del gruppo è stata temporaneamente eliminata dal cast: nel corso di questa seconda puntata, la D’Onofrio è apparsa solo per pochi secondi, in una clip realizzata in separata sede, per introdurre al pubblico la gara di Csaba (quella sui tartufini). Clelia D’Onofrio è stata allontanata dal set per tenerla al sicuro dal rischio di un potenziale contagio da Covid?

Ma che QUEEN Clelia che compare solo via video come la Regina Elisabetta durante la quarantena ❤️ #bakeoffitalia pic.twitter.com/4MshF2mJOd — Paolo Cranfan (@cranfan84) September 11, 2020

Insomma, mai come quest’anno, sembra che per tutta l’edizione di questo Bake Off Italia 2020 vedremo mettere in atto molte modifiche al regolamento di gara a causa delle norme anti-covid sul distanziamento; modifiche che con ogni probabilità faranno alternare sotto il tendone le prove tecniche a quelle più creative.

E a proposito di invettiva, nella terza puntata di Bake Off Italia 2020 il tendone si trasformerà in una grande festa: Benedetta Parodi e i quattro giudici celebreranno i 10 anni dallo sbarco di Real Time sul digitale terrestre con l’arrivo di tanti ospiti fra cui Enzo Miccio e Federico Fashion Style.

