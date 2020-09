Mario Balotelli sbotta sui social: frecciata contro Dayane Mello?

Mario Balotelli rompe il silenzio sui social e parla a modo suo, di quello che sta succedendo in casa. Prima fa una storia e poi la cancella, si sarà pentito? Davvero bizzarro, per qualcuno, tutto quello che sta accadendo, sarebbe stato in realtà studiato per bene a tavolino, come la scelta di avere in casa Dayane Mello ed Enock, il fratello di super Mario. Proprio questa mattina vi avevamo parlato delle parole di Dayane, che ricorda ancora con grandissimo affetto il suo ex, Mario Balotelli. E pochi minuti fa in casa, è stato preparato uno scherzo dal fratello del calciatore che ha fatto credere a Dayane di dover lasciare la casa perchè l’attaccante non aveva gradito le confidenze che si erano fatti, parlando di lui. Uno scherzo che ha fatto persino piangere Dayane…I due però non immaginano di certo quello che è successo fuori dalla casa, visto che Balotelli dai social, ha fatto capire che per davvero, non gradisce che nel reality si parli di lui.

MARIO BALOTELLI NON GRADISCE LE PAROLE DI DAYANE MELLO

Mario Balotelli dai social ha fatto capire di non gradire affatto quello che Dayane sta raccontando. “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace ma davvero” ha detto Mario Balotelli.

Le parole di Mario sembrano essere riferite a quello che Dayane ha dichiarato nelle ultime ore.

Ma non è la prima volta che la modella racconta della sua storia con super Mario.

In una intervista del 2017 per la rivista Oggi, la Mello aveva dichiarato le stesse cose che ha detto in queste ore nella casa:

“Balotelli è il mio amore eterno… Mario non lo sa, ma se mi sono trasferita in Italia la colpa è sua. Ci ero venuta per uno shooting, l’avevo conosciuto in un locale, mi ero innamorata. Ed ero tornata per lui, che però aveva altri programmi… È il mio amore. Parlo con lui tutti i giorni… Lui irresponsabile? Adesso che ha una figlia, Mario è un altro uomo. E poi lo conosce, lei, il brivido degli amori irrisolti?

A quanto pare però Mario Balotelli non ha provato le stesse cose di Dayane!