GF VIP 5 le news di Signorini: 3 nuovi ingressi vip subito, poi personaggi tradizionali

Nuovo appuntamento con Casa Chi e nuove anticipazioni direttamente da Alfonso Signorini che ha confermato l’ingresso nella casa di tre nuovi concorrenti. Ma non solo. Il conduttore del Grande Fratello VIP 5 ha spiegato che il reality andrà avanti fino a febbraio ( ma difficilmente con il cast che vediamo adesso) e che ci saranno quindi degli ingressi più tradizionali, cosa significa, che entrerà gente comune? Bisognerà anche capire che cosa accadrà con i vip al momento in casa, perchè a sentire i loro discorsi, di certo di passare le feste nella casa del Grande Fratello non ne hanno la minima intenzione…In ogni caso si andrà avanti, come però, lo scopriremo solo vivendo…

Ma torniamo al presente.

TRE NUOVI INGRESSI LUNEDI’ AL GRANDE FRATELLO VIP: DI CHI SI TRATTA?

«Lunedì prossimo entreranno nella Casa tre nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere. Sono, infatti, tre personaggi che in passato hanno avuto a che fare con alcuni dei vip già presenti nella Casa». Ma chi sono questi vip che dovrebbero entrare in casa? Uno dei nomi potrebbe essere quello di Stefano Bettarini. Il suo conto in sospeso è con Pierpaolo Pretelli che durante Temptation si era avvicinato a Nicoletta Larini, e l’aveva contattata anche dopo la fine del reality. Per quanto riguarda le donne, sono due i nomi che circolano: quello di Selvaggia Roma, ex di Enock e di Pretelli, e quello di Cristina Buccino ( che però non si capisce che conto in sospeso abbia e con chi). Altro nome che circola è quello di Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne che avrebbe avuto un flirt con Tommaso Zorzi.

In merito ai concorrenti che Signorini avrebbe voluto, il conduttore del GF VIP 5 conferma le indiscrezioni relative a Morgan: «Avrei voluto avere Morgan al “Gfvip”. Ci siamo incontrati, è stato un incontro molto interessante perché secondo me lui è un artista geniale, mi sarebbe piaciuto averlo nella Casa e penso che avrebbe fatto piacere anche a lui, ma poi ho pensato che avrei dovuto limitare la sua dialettica, perché lui è un fiume in piena, sacrificandola ai tempi televisivi che, ahimè, sono importanti e non me la sono sentita perché sarebbe stato un peccato».

Il conduttore del programma di Canale 5 e direttore di Chi ha aggiunto: «A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più “tradizionali”». Con la parola più tradizionali, il conduttore del GF VIP ha voluto dire concorrenti Nip?