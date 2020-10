Giornata no per Elisabetta Gregoraci che litiga anche con Stefania Orlando, di nuovo

L’undicesima puntata del Grande Fratello VIP 5 non è stata quella che Elisabetta Gregoraci si aspettava. Sono successe molte cose che hanno complicato la sua vita all’interno della casa di Cinecittà a partire dal famoso gesto, con i colpetti sul cuore, all’uscita di Matilde che per lei era fondamentale. Non solo, la serata si è chiusa anche con la nomination e poi è arrivata la fortissima litigata con Pierpaolo Pretelli che ha complicato ancora di più il tutto. E oggi ovviamente, il risveglio per la Gregoraci, non è stato dei migliori. La giornata è iniziata anche con una bella litigata con Stefania Orlando. In casa si sa, si chiarisce ma le ruggini restano sempre e non è un caso che le due donne abbiano ripreso lo scontro sulla stessa tematica, a dimostrazione del fatto, che c’era ben poco da chiarire, quando la si pensa in modo così diverso.

Tutto è nato da una chiacchiera in giardino; Francesco Oppini ha iniziato a far notare alcune cose, mentre Stefania ci teneva a ribadire il suo punto di vista. Elisabetta però ascoltando le parole della Orlando ha voluto dire la sua.

NUOVO SCONTRO IN CASA TRA ELISABETA GREGORACI E STEFANIA ORLANDO

“Abbiamo visto solo clip di gente che litigava e tu c’eri sempre”, dice rivolgendosi a Stefania la Gregoraci.

La conduttrice ha la risposta pronta: “Io se mi metto in mezzo è solo per mettere acqua sul fuoco mai per mettere la benzina. Io non alimento fuochi”. Elisabetta non è d’accordo: “Non è vero anche tu parlavi di Matilde che si era chiusa nella lavatrice, sono cose sciocche. Io avrei lasciato andare, senza stare a puntualizzare”.

La Orlando però non ci sta e fa notare che la Gregoraci in quella occasione non si era comportata proprio come una persona che vuole mettere pace: “Beh, tu sei andata subito da loro a dirglielo. Tu non sei diversa a me. Non ti sentire migliore, non ti sentire sempre colpevolizzata. Mi hai dato del prezzemolo, anche tu partecipi attivamente nella casa. Sembra sempre che io faccia le cose male e tu le faccia sempre bene, a me passa sempre questo concetto. Tu metti sempre un muro e non guardi mai negli occhi. Io non invento niente, prendo atto di quello che dici.”

I toni tra le due signore si alzano di nuovo, a dimostrazione che tra di loro, non c’è nulla da chiarire. Hanno due punti di vista totalmente diversi e difficilmente si troveranno d’accordo.