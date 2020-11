Massimiliano Morra scoppia in lacrime tra le braccia di Rosalinda (Foto)

E’ davvero particolare il legame che c’è tra Massimiliano Morra e Rosalinda, Adua Del Vesco (foto). Nella casa del GF Vip il loro primo incontro è stato di ghiaccio ma oggi sono così vicini al punto che Massimiliano Morra è riuscito a piangere tra le sue braccia, a sciogliersi raccontando il perché non riesce ad aprirsi con gli altri. Dolcissima Rosalinda l’ha consolato e ancora una volta gli ha consigliato che è giusto che faccio qualche passo avanti. Cosa c’è nel loro passato? Hanno svelato che anche il loro fidanzamento era fasullo ma perché Rosalinda ce l’aveva così tanto con Massimiliano, di quale sofferenza l’ha accusato anche la madre dell’attrice? Forse non lo sapremo mai ma intanto sono diventati amici, hanno scoperto un nuovo legame. Quello di Morra è un periodo di transizione, le critiche che continuano a piovergli addosso gli fanno male. In sua difesa la scorsa puntata è arrivata anche sua madre, a causa dello scalda banco, il termine usato da Maria Teresa Ruta. Massimiliano sta tentando di scavare dentro, desidera trovare la grinta che tutti chiedono ma sta male, non ci riesce o forse lo fa proprio nel momento in cui scoppia a piangere e si confida con l’unica amica.

MASSIMILIANO MORRA SI RIFUGIA TRA LE BRACCIA DI ROSALINDA

Con un filo di voce confida che cerca sempre di lascare qualcosa di carino alle persone della casa ma Rosalinda che lo conosce bene gli ripete il suo consiglio, quello di aprirsi perché è diventato ancora più chiuso del passato.

Arrivano le lacrime per Morra che si lascia abbracciare dall’attrice e le confessa: “Ho sofferto tanto negli ultimi anni e devo ancora lavorarci. Più passa il tempo e più divento così. Ma qua ho imparato ad ascoltare”. Magari questo gli farà bene e farà bene anche a Rosalinda che ha scoperto un nuovo Massimiliano.