Lucrezia Lando torna a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi ci prova (Foto)

I protagonisti di Ballando con le Stelle vanno e vengono e se Lucrezia Lando domani torna in pista, Elisa Isoardi non lo sa (foto). Ci lasciano con il fiato sospeso o davvero Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono ufficialmente fuori dalla gara? Sono la coppia a cui Ballando con le Stelle e il pubblico non avrebbe mai voluto rinunciare ma c’è ancora speranza. Dopo una puntata complicatissima e vissuta da single Gilles Rocca domani sera non sarà solo, si sente già più forte con la sua Lucrezia Lando accanto in sala prove e domani potranno dimostrare i loro progressi nonostante lo stop. La Lando sembra sia stata bloccata da una intossicazione alimentare e in ogni caso è tutto passato, sta bene, pronta per il gran ritorno con l’affascinante Gilles. Elisa e Raimondo invece a che punto sono?

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO HANNO INIZIATO CON LA GINNASTICA

Milly Carlucci ha confermato che Elisa e Raimondo hanno iniziato a fare un po’ di riabilitazione non più fisioterapica ma una ginnastica senza pesare sulla caviglia. “Inizio a muovere le zampette” ha aggiunto la Isoardi a cui è tornato il sorriso. Domani saranno in pista?

“Ci stiamo lavorando” Elisa Isoardi quindi non sa ancora se domani potrà ballare: “Tornare per fare una coreografia mezza e mezza per stare in gara non serve” il discorso è lo stesso della scorsa puntata. “Sabato sera ci sarà la staffetta e quindi ci saranno più balli, vedrò se riuscirò ma la rinuncia era doverosa e mi sono convinta, ho dovuto farlo perché era onesto nei confronti degli altri concorrenti. Ma non ho mai ballato a metà”. Quindi nessuna anticipazione, sapremo tutto in diretta seguendo Ballando con le Stelle.

Domani sera sarà di certo una puntata speciale, con il ricordo a Gigi Proietti e Stefania Sandrelli ballerina per una notte.