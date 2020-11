Grande Fratello VIP 5: due uomini eliminati, Signorini perde subito i suoi rimpiazzi

Alfonso Signorini è nei guaio fino al collo. Il suo Grande Fratello VIP 5 deve andare avanti fino a febbraio 2021 e, per questo, la produzione del programma congiuntamente al conduttore hanno deciso di aggiungere nuovi concorrenti a gruppo di “vipponi” già presenti nella casa di Cinecittà. La prima tranche di concorrenti era composta da quattro personaggi famosi: Paolo Brosio (che non era entrato il giorno 1 a causa del Covid), le due vecchie conoscenze del programma Giulia Salemi e Stefano Bettarini e la new entry Selvaggia Roma.

Quest’ultima, però, è risultata positiva al Covid anche lei e dunque in questo momento si ritrova in quarantena in attesa di un tampone negativo. Gli altri tre sono entranti pochi giorni fa… e la sorte ha voluto che se con tanta velocità sono stati fatti entrare in gioco con altrettanta velocità siano usciti fuori. Ecco cos’è successo nella puntata del 9 novembre 2020 di Grande Fratello VIP 5.

Grande Fratello VIP 5: due uomini eliminati, rimpiazzi annullati

Il primo dei tre rimpiazzi entrati nella casa per sopperire alla necessità di nuovi concorrenti è stato eliminato in tempi davvero record: parliamo di Stefano Bettarini. L’ex calciatore nonché ora “professionista di reality“, come dice Alfonso Signorini, è stato sbattuto fuori dalla casa in seguito ad un pesante provvedimento disciplinare. Durante lo scorso week end, infatti, Bettarini ha tirato fuori dalla sua bocca una bestemmia e questo ovviamente vìola il regolamento della trasmissione. Una uscita di scena record: entrato venerdì scorso, è uscito questa sera lunedì 9 novembre. Una permanenza di soli tre giorni! Grande Fratello VIP 5: Maria Teresa Ruta infuriata con Amedeo Goria, ecco perché

Sfortunello anche il secondo rimpiazzo, ovvero Paolo Brosio. L’uomo stato strigliato nella scorsa puntata di venerdì 6 novembre a causa di svariati atteggiamenti poco consoni alla casa (fra cui l’aver infranto la parte del regolamento che vieta ai concorrenti entrati più tardi di rivelare informazioni esterne legate al programma). Per questo è stato punito con la nomination d’ufficio.

Una nomination che gli è costata l’uscita diretta: Paolo Brosio è stato spalleggiato solo del 3% dei votanti. Una cifra davvero misera che dimostra quanto poco interesse nutrisse su di lui il pubblico del reality show di Canale Cinque.

Nel giro di dieci giorni per Brosio e di soli tre giorni per Bettarini, il plotone di nuovi vipponi che avrebbe dovuto portare manforte al programma è stato smantellato. In attesa di scoprire che fine farà Giulia Salemi e se Selvaggia Roma rientrerà, a GF VIP 5 servono urgentemente nuovi concorrenti.