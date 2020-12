Sei nuovi concorrenti venerdì al GF VIP 5: i nomi dalla rivista Chi

Si è tanto parlato dei nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP 5, tra nomi presunti e tali. Ma oggi le anticipazioni arrivano direttamente dalla rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini che svela i nomi di ben sei nuovi concorrenti che stanno per entrare nella casa di Canale 5. Sei nomi bisogna dirlo, di un certo livello. I VIP ci sono, a parte le dovute eccezioni. Ma scopriamo chi sono i sei concorrenti che hanno deciso di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 due mesi e mezzo dopo l’inizio del reality di Canale 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5 ANTICIPAZIONI: ECCO 5 NUOVI CONCORRENTI

Samantha De Grenet (che ha partecipato all’Isola dei famosi nella stessa edizione di Dayane Mello), di lei si era parlato anche a Mattino 5 questa mattina ma la sua amica Arianna David non aveva confermato. E ancora: Ginevra Lamborghini, influencer e stilista, sorella di Elettra Lamborghini, con la quale non parla da mesi; Carlotta Dell’Isola, la ragazza che quest’estate partecipò a Temptation Island con il fidanzato Nello e conquistò i telespettatori per il suo amore tenace e orgoglioso ( vista tra l’altro anche al Maurizio Costanzo Show); Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga, con cui ha un rapporto difficile ( anche lui deve il successo a Maria de Filippi che lo ha voluto a Temptation Island); Filippo Nardi, che nella Casa rimase per pochi giorni al “Gf” nel 2001, quando si ritirò dopo il celebre sfogo «Dove sono le mie sigarette?» e Mario Ermito, modello e attore brindisino, che partecipò in passato al “Gf” rimanendo nella Casa per due settimane.

Come reagiranno i vipponi all’ingresso di questi nuovi concorrenti? Sicuramente i caratteri più esplosivi sembrerebbero essere quello di Carlotta e di Filippo Nardi ma non dimentichiamoci che Samantha de Grenet sull’Isola portò grande scompiglio, accusata di voler essere troppo la leader della situazione. Se la vedrà con le altre signore della casa…Non sarà male come confronto!

I sei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP 5 dovrebbero entrare tra venerdì e lunedì prossimo.