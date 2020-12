Il fidanzato di Nicole Soria è un ex “sposo” di Matrimonio a prima vista Italia pazzo di lei

E insomma questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia non smette di regalare colpi di scena. Ricordate le parole degli esperti in merito al fidanzato misterioso di Nicole Soria? Avevano lasciato capire che lo conoscevano e tutti noi abbiamo pensato che fosse qualcuno con cui Nicole aveva avuto dei contatti nel corso del programma, visto che in Italia c’era il lockdown e la possibilità di muoversi non era proprio quella di sempre. Ma invece il fidanzato di Nicole Soria era un ex partecipante di Matrimonio a prima vista, uno sposo della passata edizione. Ecco perchè il team di esperti conosce il fidanzato di Nicole, arrivato dopo la fine del suo matrimonio con Andrea Ghiselli.

ECCO CHI E’ IL MISTERIOSO FIDANZATO DI NICOLE SORIA

Ma andiamo al nocciolo della questione: chi è questo misterioso fidanzato che manda anche tiramisù a Nicole per coccolarla? Il nome è arrivato dai social visto che nelle ultime ore è anche esploso una sorta di caso. Il fidanzato di Nicole è Marco Rompietti, il simpatico ragazzo umbro che nella prima edizione made in Real Time di Matrimonio a prima vista era sposato con Ambra. La storia non era andata bene ma a quanto pare, le cose con Nicole, vanno a gonfie vele. I due sono felici e innamoratissimi, si dividono tra Terni e Milano e scoppiano d’amore!

E torniamo al caso: Marco è stato anche accusato di aver dato al Blog Isa e Chia le anticipazioni relative al fatto che Sitara e Andrea stessero insieme. Possiamo rassicurare tutti che Marco non è una spia. La notizia del fidanzamento tra Sitara e Andrea l’abbiamo data noi per primi, e anche noi come le colleghe di Isa e Chia abbiamo ricevuto decine di segnalazioni da parte di ragazze di Pesaro. Andrea è molto conosciuto in città e visto che Sitara era sempre presente, e non somigliava affatto a Nicole, che era la sposa vista con le telecamere a Pesaro, non è stato difficile capire cosa stesse succedendo.

Il 6 ottobre avevamo scritto questo articolo, dopo aver ricevuto le prime segnalazioni

Qui parlavamo già di un clamoroso colpo di scena ma non avevamo ancora fatto il nome di Sitara.

E qui, dopo aver verificato che la notizia fosse reale, vi avevamo detto quello che era accaduto. Era il 13 ottobre, le date non si possono cambiare, per cui la cronologia dei fatti è proprio questa.

Adesso ci meritiamo uno spin off con la storia d’amore tra Marco e Nicole, non trovate?