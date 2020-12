Giacomo Urtis fa delle accuse molto forti ad Andrea Zelletta che ci resta malissimo

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 ha visto che la dinamica del televoto e della scelta di chi sarebbe dovuto restare, da parte dei concorrenti, ha scatenato una inaspettata reazione di Giacomo Urtis. Alfono Signorini infatti ha chiesto ad Andrea Zelletta e a Selvaggia Roma chi sarebbe dovuto restare secondo loro in casa. Zelletta ha salvato la Roma e Selvaggia a sua volta, invece che fare il nome di uno dei suoi migliori amici, ha votato per l’ex tronista. Ma Urtis, invece che prendersela con Selvaggia, si è scagliato contro Andrea offendendolo e facendo una serie di accuse molto forti. Va detto che all’uscita di Selvaggia Roma, la meno votata dal pubblico, il chirurgo dei vip non si è neppure avvicinato alla porta per salutarla, forse rendendosi conto solo dopo di quello che era successo.

Ma Andrea ci è rimasto molto male per le parole di Giacomo e alla fine della puntata si è sfogato con Stefania Orlando.

E’ SCONTRO TRA ANDREA ZELLETTA E GIACOMO URTIS: COSA E’ SUCCESSO

Le accuse di Urtis ad Andrea sono state molto forti e Zelletta le riassume così a Stefania:

Con me è stato esagerato. ‘Vogliamo parlare di Andrea Zelletta che fa il bonaccione? Fa il buono perché vuole avere le cose in regalo’. Ma che battuta è? Questa è roba di poco gusto. Ho visto la sua faccia, riconosco la faccia. Poi ha detto ‘si è svegliato tutto insieme Andrea che fino all’altro ieri faceva l’arredo della casa’.

E ancora:

Invece di arrabbiarsi con me perché non si è arrabbiato con Selvaggia che ha detto che doveva uscire lui? Adesso impazzisco, ora divento pazzo. Mi si gonfia la giugulare. Mi sto trattenendo. La Roma è sua amica da 6 anni e nomina lui per uscire e invece questo sputa veleno nei miei confronti?! Io sono vero, guarda quando me la sono presa con Pierpaolo perché non mi aveva salvato. Amicone con tutti per avere i regali? Ma stiamo scherzando.

Andrea che è sempre molto permaloso, questa volta però sembra avere ragione nell’essersela presa per la accuse lanciate da Urtis:

Sì, ha detto una cavolata grossa, ma non ci stava. Questo è stato velenoso e mi inca**o. Caro sappi che Andrea Zelletta è buono, ma non è scemo, sappilo. Non ho proprio gradito questa sparata. Ma ti rendi conto che ha detto che ero un arredo?! Se lo pensi vieni a dirmelo in faccia subito

Mentre Stefania e Andrea parlavano, in camera è arrivato Giacomo e Zelletta ha voluto subito chiarirsi con lui. Gli ha fatto notare che non ha speso una parola per la Roma, che è una sua cara amica, mentre contro di lui ne ha dette di ogni.