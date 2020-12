Che feeling tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella casa del GF VIP 5

E’ stata una giornata di confidenze per Giulia Salemi. La ragazza ha avuto infatti un momento di sconforto, per il fatto che spesso si sente non voluta bene, come se non avesse affetti certi sui quali contare. Ma non solo; nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 5, Giulia sembra essersi avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli. Tra i due sin da subito c’è stato un bel feeling, che però la influencer ha subito etichettato come una bella amicizia. Adesso che però non c’è Elisabetta Gregoraci in casa, forse le cose sono cambiate. Inoltre Pierpaolo si è allontanato da Elisabetta a prescindere da tutto e questo potrebbe significare anche che ha voglia di vivere tutto quello che succede in casa, senza starci troppo a pensare.

CHE FEELING TRA GIULISA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI AL GF VIP 5

Pierpaolo chiacchierando con Giulia ha provato a capire che cosa le stesse passando per la testa. “Sarà il Natale o perché sento la felicità degli altri. Mi affeziono alle persone ma gli altri non ricambiano allo stesso modo”, ha risposto Giulia. Ha fatto notare che lei è sempre presente per molti, come succede anche in casa con Tommaso ad esempio, ma che le sue attenzioni non vengono quasi mai ricambiate. “Sono stanca di dover fare sempre lo show, il fenomeno da baraccone” ha detto Giulia a Pier.

“Fai vedere che sei altro. Apri la parte più profonda di te. Fai vedere l’altra faccia della medaglia”, le ha suggerito l’ex Velino stringendola in un forte abbraccio. “Preferisco regalare un sorriso piuttosto che raccontare i miei problemi”, ha sussurrato Giulia. “Non aver paura di far vedere la tua fragilità, se hai bisogno di un abbraccio, non farti problemi con me”, le ha detto Pier che a quanto pare si sente molto vicino a Giulia.

“Con te sto bene, ti adoro”, ha ammesso la Salemi che un poco alla volta ha ritrovato pure il sorriso.