Al GF VIP 5 Mario Ermito dice di aver fatto un video con Lady Gaga ma sui social viene smentito

Nel corso della cena nella casa del Grande Fratello VIP 5 di ieri, Mario Ermito ha raccontato agli altri concorrenti un po’ della sue esperienze passate. Mentre si parlava di Lady Gaga, con Andrea Zenga e Tommaso Zorzi, l’attore ha raccontato un aneddoto sulla sua carriera. Racconta che qualche anno fa una agenzia lo chiama per fare un provino e partecipare a un video con Lady Gaga e Donatella Versace; spiega di aver accettato subito, visto che questa poteva essere l’occasione della sua vita. Racconta quindi come sarebbe stato girato il video e dove e poi spiega che però alla fine non se n’è fatto nulla. Come potrete immaginare, sui social si è parlato moltissimo della cosa, e non solo in Italia. Anche perchè tutti i fans di Lady Gaga sono pronti a vedere un suo video al fianco dell’iconica Donatella Versace. Le parole di Mario sono state smentite da molte fanpage dedicate a Lady Gaga che negano che la cantante abbia mai fatto questo video.

Mario ha dato però molti dettagli di quello che è successo. Ha spiegato che una volta arrivati sul set, che se non abbiamo capito male era l’atelier della Versace, tutti i partecipanti hanno dovuto lasciare i cellulari e firmare anche una liberatoria dove dicevano che non avrebbero parlato di quanto avevano visto in quella giornata di lavoro al fianco della popstar. Mario spiega che era felicissimo perchè pensava che grazie a questo video, sarebbe arrivata una botta di visibilità enorme.

MARIO ERMITO E IL VIDEO CON LADY GAGA: LA RIVELAZIONE

Parlando con Zorzi ha raccontato:

Ci vestimmo con delle armature di Versace. La scena era che lei stava all’ingresso del salone, scendeva le scale e ballava con noi vestiti con le armature. Poi arrivava anche Donatella. Quindi io ero al settimo cielo per l’uscita del video, per la visibilità. Questo video non usciva… Solo che poi ho scoperto che hanno bloccato tutto. Se ricordate lei dopo ARTPOP è stata un po’ ferma

Su una delle fanpage di Lady Gaga leggiamo:

Oggi, un concorrente apparso sul Grande Fratello Italia ha affermato di aver incontrato Lady Gaga a Milano sul set di un video musicale di “Donatella” nel 2012, poi cancellato. Questa è una dichiarazione falsa. Nessun video del genere è mai stato pianificato.

Dove sarà la verità?