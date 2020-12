Rosalinda sta male: chiede a Samantha di nominarla per lasciare il GF VIP 5

“Io sto male, ho la tachicardia, non sono mai stata così, sono arrivata” queste le parole di Rosalinda Cannavò nella diretta del GF VIP 5 sul canale 55 del digitale terrestre. L’attrice siciliana confessa a Samantha di stare davvero molto male e di essere pronta a lasciare il gioco. Per questo motivo le ha chiesto di essere nominata: vuole tornare alla sua vita, vuole lasciare il reality. “Non è normale che stia così, mi stanno venendo questi attacchi, io non sono mai stata così, voglio uscire” ha detto Rosalinda. Samantha ha cercato però di farla ragionare dicendole che è anche normale avere un crollo visto che sta nella casa da oltre tre mesi. “Ne riparliamo più tardi, a me se mi chiedi di votarti mi togli anche da un impiccio ma mi farebbe comunque male fare il tuo nome” le ha detto Samantha de Grenet cercando di convincerla a restare comunque in gioco. Le ha spiegato infatti che ci sono dei momenti più difficili di altri e che magari adesso ha una crisi ma che passerà.

Rosalinda Cannavò vuole lasciare il GF VIP 5

“Io sto vedendo tutto nero, gli altri non stanno come mei, gli altri non sono arrivati, io credo di si” ha detto Rosalinda confidandosi con Samantha.

“Non tutti siamo uguali ma tutti abbiamo difficoltà, io sono stata male, Sonia è stata male, anche Stefania è stata male. Tu sei una persona sensibile ma non è troppo” ha detto Samantha alla sua amica. “Mia madre che mi vede così che pensa? Sempre a piangere, sempre così giù” ha aggiunto Rosalinda che ha davvero una giornata no.

“Non andare in giro a chiedere di essere nominata a meno che tu non ne sia certa, a meno che tu non abbia uno stato di necessità” ha continuato Samantha. Rosalinda le stava poi dicendo di aver bisogno forse di parlare con la psicologa ma che oggi non era stato possibile incontrarla.

Cosa farà Rosalinda, chiederà davvero agli altri di essere nominata?