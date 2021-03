Da Amici Specials le dolci parole di Sangiovanni per la sua Giulia

Da quando Sangiovanni e Giulia si sono avvicinati, tra di loro nella scuola di Amici 20, c’è stato qualcosa di molto speciale. Il cantante non avrebbe voluto forse legarsi così tanto a una persona in questa esperienza, visto che ha sempre pensato che la musica fosse la cosa da mettere al primo posto. Ma è successo e come spiega anche nel terzo episodio di Amici Specials disponibile su Amazon Prime Video, per Giulia prova qualcosa di molto forte. Non ha però intenzione di farsi distrarre perchè il suo obiettivo è quello di vincere Amici 20. Sottolinea che ha sempre pensato di non essere destinato a una vita “normale” ma a fare qualcosa di diverso, ad avere quello che desidera ed è per questo che la musica resta sempre la sua priorità. Ma nella corsa verso il successo, c’è spazio anche per Giulia, senza di lei infatti, questo percorso ad Amici 20 non sarebbe stato lo stesso e Sangiovanni non può che ammetterlo.

Le dolci parole di Sangiovanni per Giulia ad Amici Specials

Quando Maria ha chiesto a Sangio chi gli mancherebbe di più, qualora dovesse uscire, il cantante del team di Rudy ha fatto il nome di Giulia e ha spiegato: “È la persona con cui ho condiviso più cose, più emozioni, più tempo insieme. Nel bene e nel male dopo emozioni forti che si sono provate è normale che mi mancherebbe“. Tra i due c’era stato un piccolo allontanamento qualche settimana fa, tutto rientrato però, è tornato di nuovo il sole!

Ha poi anche spiegato quello che prova per la ballerina: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”. Parole che hanno fatto ovviamente arrossire Giulia che forse non si aspettava che il cantante così pubblicamente si aprisse per parlare di quello che prova per lei.

Una storia che fa sognare anche tutti i fan della coppia fuori dalla casa. Un amore che neppure Sangiovanni a quanto pare riesce al momento a spiegarsi: “Ci sono stati altri momenti che mi hanno fatto lo stesso effetto, ma la prima volta è stata una percezione molto più forte, e ho detto: “Che cosa sarà mai”,

