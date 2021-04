All’Isola 2021 Brando Giorgi leader ed equilibri cambiati: i tre nominati

E alla fine Brando Giorgi ha tirato fuori tutta la grinta che aveva e ha conquistato la prova leader con l’immunità chiaramente, che gli ha permesso di salvarsi, almeno per questa puntata e di continuare a stare in gioco per un’altra settimana, sempre che giovedì non ci siano colpi di scena! Nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda il 12 aprile, Brando ha conquistato la prova leader vincendo prima contro tutti i maschietti e poi battendo Valentina Persia alla prova del cuoco. Questo ha inevitabilmente cambiato gli equilibri visto che, se non fosse stato lui il leader, avrebbe avuto una marea di voti, forse più di quelli presi da Awed un paio di settimane fa. E invece con la vittoria, ha fatto si che i suoi compagni dovessero scegliere altre persone da mandare al televoto. E la per la puntata di giovedì sera sono tre le persone che finiscono al televoto con il rischio di eliminazione.

Isola dei famosi 2021 i nominati della puntata del 12 aprile

Bisogna dire che il gruppo si è diviso e che non c’è stato un nome fatto più di altri. Dai voti si è capito che c’è qualcuno che non tollera molto Fariba e la sua dialettica ma anche chi non ama gli atteggiamenti di Paul Gascoigne, come Angela Melillo che non si è fatta problemi a nominarlo ben sapendo di aver scelto un personaggio molto amato. Come si era capito anche dalle clip della settimana, neppure Roberto Ciufoli sta molto simpatico ai naufraghi e infatti alla fine sono lui e Fariba a finire al voto per volontà del pubblico. Brando Giorgi sceglie di fare il nome di Valentina Persia, come era abbastanza prevedibile.

Nella puntata di giovedì dell’Isola, rischiano quindi di uscire uno tra Roberto, Fariba e Valentina. Chi tra di loro lascerà l’Isola? Ricordiamo che nella prossima puntata anche le tre naufraghe di Playa Esperanza si riuniranno al gruppo e forse non ci sarà per gli eliminati la possibilità di restare in gioco e avere una nuova occasione.