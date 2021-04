L’Isola dei Famosi 2021: doppio abbandono per motivi di salute, ecco chi ha lasciato

Giustamente Beppe Braida qualche settimana fa si era chiesto in diretta tv se il reality a cui stesse partecipando fosse L’Isola dei Famosi 2021 o se un fosse un veglione di Capodanno. Perché? Perché il programma condotto da Ilary Blasi ha un via vai di gente che nemmeno ad una festa con l’open bar! Nel corso della puntata del 15 aprile 2021 de L’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino è stato costretto ad accogliere il ritiro di ben due naufraghi ma – nella serata stessa – ha dato l’okay al reintegro in gara di due naufraghe eliminate spostandole a Playa Reunion.

ll primo ritiro in quanto ad importanza è certamente quello della povera Elisa Isoardi: la donna è stata costretta ad abbandonare il programma a seguito di un incidente serale; la conduttrice stava cucinando quando uno zampillo del falò le è saltato dentro l’occhio destro. Lo spavento del momento è stato poi chetato in seguito: i medici l’hanno visitata e le hanno spiegato che non c’è stato alcun danno grave. Eppure, nel corso della serata, alla naufraga è stato imposto di tornare in Italia per fare degli accertamenti di controllo (di fatto costringendola a ritirarsi).

Elisa Isoardi e Brando Giorgi: due ritiri a L’Isola dei Famosi 2021

Ma se Atene piange, Sparta non ride. Anche Brando Giorgi – naufrago che si era isolato dal resto del gruppo – è stato costretto a dover lasciare L’Isola dei Famosi 2021. Il motivo? In realtà non è stato specificato con precisione. Quello che sappiamo è che l’attore di origini romane torna in Italia anche lui per degli importanti accertamenti medici. Le ultime immagini che abbiamo di Brando Giorgi a L’Isola dei Famosi 2021 sono quelle apparse nel daytime dove l’uomo lascia Playa Reunion e sale su una barchetta. L’uomo non era in palapa.

L’Isola de Famosi 2021 fa rientrare le amazzoni

Ma se due escono, altre due entrano: Miryea Stabile e Vera Gemma sono state reintegrate nel gruppo dei naufaghi di Playa Reunion dopo un gioco abbastanza facilitato: riuscire a resistere alle fiamme della Prova del Cuoco per un paio di minuti e cumulando i tempi di entrambe le naufraghe.

Per mantenere in gioco più naufraghi possibili, infine, in questa puntata de L’Isola dei Famosi non c’è stata alcuna eliminazione: il televoto è servito a mettere sulla graticola i meno votati (Fariba Terahni e Roberto Ciufoli). Il leader ha dovuto punire uno dei due spedendolo al televoto della prossima puntata: Andrea Cerioli ha puntato il dito contro Fariba.