Gianmarco Onestini e Valeria Marini puntano sulla coppia a Supervivientes, strategia o flirt reale?

Gianmarco Onestini è ormai un veterano dei reality...Ha seguito la strada di suo fratello Luca ma lo ha superato alla grandissima. Se infatti l’ex tronista si era limitato appunto a Uomini e Donne e al Grande Fratello VIP, il piccolo Onestini dopo il GF italiano, ha trovato la sua grande fortuna in Spagna dove è amatissimo tanto da essere star scelto nuovamente per un reality, questa volta Supervivientes. Che Onestini avrebbe creato dinamiche come solo lui si fare, lo sapevano benissimo gli autori del reality che lo hanno spedito senza pensarci troppo in Honduras. E insieme a lui sulle spiagge honduregne ritroviamo anche Valeria Marini, un’altra che di reality conosce benissimo i meccanismi. Quello che Valeria sta facendo a Supervivientes, almeno per il momento, ci ricorda il copione ben studiato che aveva seguito con Ivan Gonzales nell’edizione di Temptation Island VIp di cui era stata protagonista. Anche in quel caso si era lasciata andare a effusioni, frasi a effetto, per poi rivelare solo in un secondo momento che nel bagno senza telecamere, avevano fatto insieme solo dei gargarismi…

Ora Valeria Marini si è molto avvicinata a Gianmarco Onestini e ci chiediamo: la sua è una strategia o siamo davvero di fronte a un flirt? Ricordiamo che Gianmarco nel corso della sua partecipazione al Grande Hermano, si era fidanzato con una bella ragazza spagnola che aveva persino lasciato il suo fidanzato per lui ( fidanzato che poi si è messo insieme a Ivana Icardi, e che aspetta un figlio insieme alla sorella del calciatore). Un intreccio molto particolare perchè ricorderete chiaramente che Ivana si era infatuata di Giamarco Onestini durante la loro partecipazione al reality italiano…

Ma torniamo a Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Potrebbe esserci davvero qualcosa tra loro?

Flirt in corso tra Gianmarco Onestini e Valeria Marini?

Valeria Marini si è lasciata andare a dichiarazioni molto forti nelle ultime ore commentando così il suo naufrago preferito:

A me piace tantissimo Gianmarco, perché mi fa ridere ed ha un’energia, mamma mia. E’ bellissimo. Mi piace, mi piace tantissimo. Sono innamorata. Non mi ha staccato gli occhi di dosso.

Al momento la sensazione è che tutto questo serva solo per fare spettacolo ma nella vita si sa, mai dire mai…Tutto potrebbe succedere. Peccato che non si possa dire lo stesso della versione italiana dell’Isola dei famosi dove i naufraghi pensano solo a litigare, a quanto pare nella versione spagnola forniscono un altro genere di zuccheri visto che hanno sempre tanta voglia di inciuciare…