L’Isola dei Famosi 2021: Gilles Rocca asfalta Tommaso Zorzi, l’influencer perde la ‘sfida del curriculum’

Tommaso Zorzi ha preso in antipatia Gilles Rocca e nelle ultime settimane non ha cercato di nasconderlo più di tanto. Fra attacchi, freccietine e urla, l’opinionista meneghino de L’Isola dei Famosi 2021 si è ritrovato nuovamente a litigare con l’attore nella puntata del 3 maggio 2021; forse l’ultima definitiva litigata in quando Rocca è stato eliminato dal televoto e non ha accettato di proseguire la sua avventura in solitaria su Playa Esperanza.

L’ennesima litigata fra i due è scoppiata in maniera piuttosto estemporanea mentre si parlava della difficoltà di reggere un regime alimentare davvero troppo instabile e la conseguente voglia di tornare in Italia. La prima a prendere parola sul tema è stata Elettra Lamborghini che ha chiesto a Gilles Rocca come mai non avesse preso la decisione di ritirarsi al posto di chiedere agli altri naufraghi di mandarlo in nomination. La risposta dell’attore è stata chiara: “Non l’ho fatto perché qui abbiamo tanti vincoli. Tanti vincoli, Elettra… Lo dovresti sapere. Prova ad eliminarti dal Festival di Sanremo durante la gara: tu te lo puoi permettere, io no”. L’allusione di Rocca è ovviamente riferita alla penale che i concorrenti pagano in caso di ritiro volontario dal programma. Nella discussione si infila subito Tommaso Zorzi con delle urla…

L’Isola dei Famosi 2021: Gilles Rocca asfalta Tommaso Zorzi sul ‘curriculum’

Urlando, Tommaso Zorzi entra a gamba tesa nella discussione tirando fuori una polemica nata nella scorsa puntata: ovvero la rivelazione di Miryea che, secondo le sue parole, sarebbe stata incitata assieme agli altri naufraghi a nominare Gilles perché non più intenzionato a restare in gioco. Una faccenda in realtà già sviscerata nello scorso appuntamento ma che evidentemente era necessario che se ne riparlasse a giudicare dalla foga che ci ha messo Tommaso Zorzi in studio. Insomma, si è tornati rapidamente a discutere di nomination e di come si dovrebbe decide il nome da mandare al televoto.

A quel punto, Gilles Rocca ha provato a fare un esempio tirando in ballo proprio l’esperienza di Zorzi al Grande Fratello VIP 5 ma è stato bruscamente interrotto dell’influencer: “Ma lasciare stare il mio Grande Fratello!”. Immediata la risposta dell’attore: “Perché, scusa, tu che altro hai fatto? Hai fatto solo quello nella vita! Che altro devo guarda’?! Che hai fatto tu, i film?”. Apriti cielo: Zorzi non ci ha visto più dalla rabbia e ha tentato di attaccare Gilles Rocca sul suo curriculum: “Perché tu cosa hai fatto, amore mio? Dai su…”.

Un assist, quello di Zorzi, a cui Rocca ha risposta senza esitazioni: “Vatti a documentare! Ho vinto il Premio Troisi, il Premio Tulipani di Seta Nera! Ho fatto la regia per documentari sulla Duchenne! E allora… io mi devo far insegnare da te come si fanno le cose?! Like, like e follower: e poi per il resto che hai fatto? Non guardare solo Instagram: vatti a documentare. Guardati un po’ di cinema: ho lavorato con Dino Risi e Paolo Sorrentino… La mia vita non va avanti grazie ai follower, va avanti grazie alle mani e al b**io di c*lo che mi faccio dalla mattina alla sera“. Un fiume in piena, quello di Gilles Rocca, che Ilary Blasi ha spento poco dopo cambiando argomento. Che figuraccia per Tommaso!