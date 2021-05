L’Isola dei Famosi 2021 spinge sull’amore: Francesca Lodo e Matteo Diamante innamorati?

Uno dei grandi classici de L’Isola dei Famosi è la nascita di flirt, corteggiamenti o vere e proprie love story. Fino a qualche puntata fa, questa dinamica era tutta sulle spalle del giovane yotuber Awed che in tutta franchezza ha sempre ricevuto due di picche. Ora, però, ci sono nuovi naufraghi e sembra che la “carne fresca” abbia risvegliato nuovi appetiti sulla spiaggia di Cayo Cochinos. Nel corso della puntata del 3 maggio de L’Isola dei Famosi 2021, grazie ad alcuni filmati riassuntivi, Ilary Blasi ci ha raccontato che ben due coppie potrebbero essere all’orizzonte..

La prima coppia – piuttosto insolita – è quella composta da Awed e dalla new entry Emanuela Tittocchia. Fra i due ci sono molti anni di differenza ma sembra che entrambi si stuzzichino a vicenda e tutto sommato non accennano in alcun modo a disdegnarsi. Solo strategia? Oppure lo youtuber è un amante delle donne mature? Fra i due ci sono quasi 30 anni di differenza…

L’Isola dei Famosi 2021: Matteo Diamante innamorato di Francesca Lodo

La seconda coppia è quella che potrebbe formarsi fra Matteo Diamante e Francesca Lodo. Lui si sarebbe indirettamente dichiarato alla ragazza attraverso un video messaggio registrato nel corso di un suo confessionale privato. Il suddetto videomessaggio segreto è stato mostrato a Francesca Lodo in postazione nomination.

Queste sono state le parole di Matteo Diamante: “Uno dei motivi per cui sono venuto qua a L’Isola dei Famosi è anche quello di conoscere meglio Francesca Lodo. È una donna bellissima, sguardo seducente… Secondo me sei una donna molto profonda e che ha molto da raccontare. Da quando sono arrivato non siamo mai riusciti a parlare da soli. Magari ci staremo antipatici? Magari mi odierai! Mi piacerebbe passare qualche serata insieme, magari sotto le stelle, e conoscerci meglio”.

Alla visione del suddetto filmato, Francesca Lodo ha mostrato molto imbarazzo e non si è voluta esprimere né positivamente né negativamente su Matteo Diamante. Caso vuole, però, che i due abbiano vinto un premio insolito: trascorrere una notte in privato (dagli altri naufraghi) da consumare su un comodo letto matrimoniale. Il premio è stato assegnato dopo una prova improvvisata in palapa dove le coppie hanno dovuto mordere una mela appesa ad un filo senza usare le mani. Insomma, tutto sembra apparecchiato per far scoccare la scintilla. Ma i due naufraghi come si comporteranno?