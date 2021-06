L’Isola dei Famosi 2021 ha eletto i suoi finalisti: quattro uomini e due donne, ecco chi sono

Dopo mille prove, nuovi ingressi, eliminazioni, ripescaggi e televoti, finalmente a L’Isola dei Famosi 2021 si sta per scrivere il capitolo conclusivo: quello della finale. Infatti, nell’appuntamento del 31 maggio del reality show di Canale Cinque, Ilary Blasi assieme al fido Massimiliano Rosolino sono stati eletti i sei naufraghi che accederanno di diritto alla puntata finale prevista per il prossimo lunedì 7 giugno 2021; la puntata solitamente prevista per il venerdì sera per la seconda settimana consecutiva è stata soppressa (al suo posto Mediaset manderà in onda un film).

Ma chi sono i sei finalisti de L’Isola dei Famosi 2021? E come sono stati eletti? Prima di andare nel dettaglio, ciò che traspare è che la tanto chiacchierata “isola delle donne” anche questa volta è stata purtroppo spazzata via da molti concorrenti di sesso maschile. Dati alla mano, solo due naufraghi finalisti su sei sono donne.

L’Isola dei Famosi 2021 ha eletto i suoi finalisti: ecco chi sono

I nomi dei primi due finalisti già li conosciamo da tempo. Il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2021 è stato eletto due puntate fa dopo una serie di prove e di televoti.; stiamo parlando ovviamente di Andrea Cerioli. Nella scorsa puntata, invece, abbiamo eletto anche il secondo finalista de L’Isola dei Famosi 2021 che – per sfamare i suoi compagni d’avventura – accettò persino di rasarsi barba e capelli a zero; il naufrago in questione è ovviamente Ignazio Moser.

Il terzo finalista è stato eletto attraverso una prova su Playa Palapa. I concorrenti sono stati messi dentro una vasca vuota che, col passare del tempo, si è rapidamente riempita d’acqua; scopo del gioco era resistere li più tempo possibile considerato che il volto dei concorrenti era spinto dentro la suddetta vasca a causa di una lastra trasparente su cui al centro vi era un buco per respirare con la sola bocca. Il naufrago ad esser stato in grado di resistere di più è stato Awed. L’Isola dei Famosi 2021: Awed bara e vince la prova leader, social in rivolta contro lo youtuber

Il quarto finalista è stato eletto attraverso un ulteriore gioco. I due sfidanti Valentina Persia e Matteo Diamante hanno dovuto percorrere una decina di metri per mezzo di due tegole e due funi parallele: le tegole sono servite ai naufraghi per permettere loro di camminare sulle funi semplicemente posandole e calpestandole. Tegola dopo tegola, passo dopo passo, il primo a raggiungere il traguardo è stato Matteo Diamante.

Il quinto finalista è stato eletto dal televoto. Al pubblico da casa è stato chiesto di premiare una fra Miryea e Valentina Persia. Il suddetto televoto flash ha portato in trionfo Valentina Persia. E il sesto finalista? Il sesto finalista de L’Isola dei Famosi 2021 è stato eletto con un televoto dai naufraghi rimasti a Cayo Paloma in quella che è a tutti gli effetti è stata per loro una “ultima spiaggia”. A contendersi l’ultimo posto disponibile per la finale erano rimaste Beatrice Marchetti e Isolde Kostner; e a trionfare è stata proprio la modella.

Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia o Beatrice Marchetti: chi fra questi sei finalisti vincerà L’Isola dei Famosi 2021?