Alessandra Celentano vuole Raimondo Todaro ad Amici 21: il maestro risponde

L’appello a Maria de Filippi lo lancia Alessandra Celentano che a quanto pare, sarebbe pronta a una nuova collaborazione, o forse a una nuova sfida tutta da vivere con un insegnante che parla tanto quanto lei! La Celentano dai social chiede a Maria de Filippi di portare Raimondo Todaro nella scuola di Amici 21, e lo fa via social. “Mi piacerebbe venisse ad Amici per fargli capire che la danza è una” ha scritto Alessandra Celentano sui social, commentando poi: “Forse lo capirebbe“. Una richiesta fatta direttamente via social alla conduttrice, che puzza un po’ di macchinazione, almeno per tanti fan del programma che non credono a questa casualità. Raimondo Todaro, che qualche giorno fa aveva detto che non c’era nessuna trattativa con la produzione di Amici, e che il suo addio a Ballando con le stelle non ha nulla a che fare con un possibile cambio di rete, ha risposto comunque alla maestra Celentano. Del resto non ha mai nascosto la sua voglia di mettersi in gioco e anche la possibilità di essere uno dei nuovi coach di Amici 21.

Raimondo Todaro risponde alla maestra Alessandra Celentano

Resta ancora, a pochi giorni della partenza di Amici 21, il grande punto interrogativo sul posto vacante per i coach di ballo. Infatti Lorella Cuccarini è passata al canto, per cui si era ipotizzato che Raimondo avrebbe preso il suo posto, cosa però, smentita dallo stesso maestro. Oggi però Todaro, risponde alla Celentano e commenta: “Cara Alessandra, anzi mi scusi, maestra Celentano, sono pronto, il rischio è che se verrò, finalmente anche lei vedrà che la danza non è una sola ma che ha diverse sfumature”.

Dobbiamo davvero credere che a 15 giorni dalla partenza di Amici 21, non sia stato ufficializzato anche il “corpo docente”? La sensazione è che Raimondo, in quella scuola ci sarà e che sarà uno dei protagonisti di Amici 21. Voi che cosa ne pensate?