GF Vip 6, Amedeo Goria molesta Ainett? Per il Moige sì e richiede il ritiro degli sponsor

Già dopo le prime ore dall’entrata di Amedeo Goria nella casa del Grande Fratello Vip 6, il giornalista era stato definito come uno squaletto in cerca della sua preda. Poco è cambiato con il passare dei giorni, anzi. Amedeo si è avvicinato molto ad una delle ragazze in particolare, la bellissima Ainett Stephens con cui condivide anche il letto. Ultimamente però il comportamento di Goria ha fatto infuriare tutti i telespettatori del GF Vip che hanno richiesto dei provvedimenti tramite i social. Alfonso Signorini ha fatto un semplice richiamo al suo vippone, la stessa Ainett ha voluto mettere in chiaro il rapporto con l’uomo ma le polemiche non si sono placate e ora entra in ballo pure il Moige. Nel corso della diretta di lunedì sera tra l’altro, Goria, si era anche sfogato con i suoi amici, dicendo che avrebbe chiesto di parlare con il suo agente perchè non ci stava a passare come il “porco” della situazione. E a quanto pare ormai da ore, l’atteggiamento del giornalista ( che ha anche confidato di esser stato invitato a fare alcune cose) è cambiato. Ma questo non ha fermato il Moige.

GF Vip 6, il Moige contro il comportamento da squaletto di Amedeo Goria: “Molestie su Ainett Stephens”

Il Moige è il Movimento italiano dei genitori e si è schierato contro il Grande Fratello o per meglio dire contro Amedeo Goria. Proprio il Moige ha richiesto il ritiro degli sponsor dal reality show di Canale 5. Il motivo è legato al fatto che il giornalista sportivo ha le mani troppo lunghe. Il comunicato ha un titolo importante: “Molestie su Ainett Stephens al Grande Fratello: le aziende ritirino gli spot”. Si legge infatti: “Trasmissioni come il Grande Fratello VIP fanno parte di un business che fomenta una cultura basata su disvalori e – ancor più grave ma sempre più frequente in questo tipo di show – anche sugli abusi contro la donne. Prova ne è quanto avvenuto a discapito di Ainett Stephens nei giorni scorsi“. E ancora: “Questi modelli disfunzionali vengono fatti passare come “normali” o “divertenti”, sottovalutando quanto influiscono sui comportamenti che poi vengono agiti nel mondo reale, molestie sulle donne in primis”.

Amedeo Goria e quelle mani lunghe al GF Vip 6: ai telespettatori non piace e non solo a loro

Sembra chiaro quindi che le polemiche non sono finite. Qualche giorno fa Amedeo Goria si è ritrovato in diretta nudo nel netto ad insaputa di Ainett Stephens. Si è tolto le mutante mentre la donna era stesa e stava parlando con Carmen Russo. La gatta nera ha raccontato che l’uomo l’avrebbe quasi baciata ma le mani lunghe di Goria già non piacevano da un po’ di tempo ai telespettatori del GF Vip 6. Non è questo quello che la gente vuole vedere. Verrà preso un vero provvedimento dopo il comunicato del Moige? Difficile. Non è successo in passato e probabilmente non succederà neppure ora anche perchè a quanto pare Amedeo si è ravveduto e improvvisamente ha messo da parte la sua anima da corteggiatore/seduttore.