Amici 21 anticipazioni, sabato amaro per Mirko: la decisione della Celentano

La decisione di Alessandra Celentano sul ballerino Mirko ha fatto parecchio discutere in questa prima settimana dedicata alla conoscenza dei protagonisti di Amici 21. Il motivo? C’è chi pensa che la maestra abbia fatto bene a dare al ballerino la possibilità anche di studiare solo per un mese ( cosa che a quanto pare fuori ha fatto malissimo, visto che non conosce neppure il nome di un passo di danza) nella scuola di Amici. E c’è invece chi pensa che Mirko sarebbe potuto tornare più avanti, per dimostrare di meritare la maglia. A dirla tutta, dopo questa prima settimana di Mirko nella scuola, scartiamo davvero la seconda ipotesi. Mirko con le sue possibilità non avrebbe potuto fare di più fuori. Anche solo un mese con gli insegnanti di amici potrebbe valere un anno fuori dalla scuola di Maria de Filippi. E in definitiva quindi, possiamo dire che Alessandra Celentano ha fatto più che bene a dare questa possibilità a Mirko. Che forse si sopravvaluta un tantino. I metodi della maestra sono duri, questo è poco ma sicuro, ma l’abbiamo vista essere anche più severa. E ha fatto benissimo a mettere subito in chiaro con Mirko che i suoi voti andranno tra lo zero e il tre perchè altrimenti lo avrebbe deluso. Mirko è giovane e può restarci chiaramente male ma dovrebbe impiegare di più il suo tempo a studiare, invece che a lamentarsi con i compagni..

In ogni caso, ieri è stata registrata la seconda puntata speciale di Amici 21 che andrà in onda alla domenica, anche questa settimana, e possiamo raccontarvi che cosa ha deciso di fare la maestra Celentano con il suo allievo.

Amici 21 anticipazioni: la decisione della maestra Celentano

Alla fine la maestra Celentano ha deciso di sospendere la maglia di Mirko, non avendo visto dei miglioramenti in questi primi giorni in casetta, dopo le lezioni fatte. Mirko con la sua esibizione tra l’altro non ha convinto neppure Veronica Peparini e Raimondo Todaro e questo ha dato alla Celentano un motivo in più per sospendere la maglia. Mirko non l’ha presa benissimo. Per tutta la settimana ha chiesto alla sua insegnante di poter fare qualcosa in cui si sentiva più a suo agio ma la Celentano gli ha spiegato che per restare nella scuola, il banco se lo deve meritare e non deve essere lui a decidere che cosa fare e che cosa non fare. Il ragazzo si è messo a piangere, deluso da come sono andate le cose. Una maglia sospesa non vuol dire uscita sicura: c’è ancora un’altra settimana per studiare e dimostrare di poter restare ancora nella scuola di Amici 21.