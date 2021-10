Miriana Trevisan rimprovera Nicola che ha dormito a terra accanto a lei: “Non è dignitoso”

Ha fatto molto discutere la decisione di Nicola Pisu, che ha passato la notte a terra, al fianco di Miriana Trevisan, sul pavimento pur di stare al suo fianco. Lo abbiamo visto tenere la mano a Miriana che gli aveva detto di voler dormire da sola. Nicola però, per dimostrarle la sua vicinanza ha deciso di dormire a terra a pochi centimetri da lei. La notte è passata così e questa mattina, quando Miriana si è svegliata, si è sfogata con Carmen e Manila prima, per avere poi dopo un confronto diretto con Nicola. Molti spettatori del Grande Fratello VIP 6 però si sono chiesti una cosa: come mai vedendolo lì , visto che gli stava tenendo anche la mano, Miriana non ha chiesto a Nicola di andare a dormire altrove? Pare che la donna glielo abbia detto ma che Nicola abbia deciso di restare in quel posto. La Trevisan quindi, una volta svegliato anche il Pisu, ha deciso di avere un confronto con lui, rimproverandolo per quello che è successo.

Miriana Trevisan rimprovera Nicola Pisu per aver dormito a terra accanto a lei

Ancora una volta, a detta di molti, il discorso di Miriana è apparso parecchio incoerente. Non si è ben capito che cosa volesse dire. Per qualcuno sembrava preoccupata per quello che è successo, per altri invece, le interessava solo di non aver fatto un brutta figura ( e ricevere quindi le critiche). Nel suo faccia a faccia con Nicola quindi, la Trevisan ha spiegato: “Non va bene, non è dignitoso. Mi da fastidio perché quando ho sonno voglio stare da sola e non voglio ferirti. Il fatto che dormi a terra non è giusto… che senso ha? Mi dava fastidio per te. Perché lo devi fare? Ci sono delle cose e mi fa pressione… perché io ti ho detto che appena veniva Jo dovevi andare ma tu non vai… Scusa? Ma che scusa tu sei perfetto… un po’ più di sensibilità nei miei confronti. Non te lo dico nel modo diretto ma cerco di fartelo capire.“

Sembra abbastanza chiaro che Nicola e Miriana viaggino su due livelli differenti. Il problema è che per la Trevisan è tutto molto chiaro mentre per il ragazzo, le cose sono molto diverse visto che non riesce proprio a staccarsi da lei.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".