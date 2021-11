Da Jo Squillo pesanti critiche per Miriana e sulla frase di Nicola: “Inacettabile”

Nella puntata di Casa Chi andata in onda ieri, con i commenti degli ex concorrenti del Grande Fratello VIP 6, Jo Squillo è stata chiamata a commentare le ultime vicende del reality di Canale 5. E non si poteva non parlare di quello che è successo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. La Squillo non si è tirata indietro e ha commentato anche in modo duro quanto visto. Si è esposta, più di quanto non abbia fatto nel gioco, dicendo anche che dal suo punto di vista, per Nicola Pisu la casa del Grande Fratello VIP potrebbe non essere il posto giusto. E poi ha anche parlato di Miriana, facendo notare che una donna come lei avrebbe dovuto capire sin da subito che Nicola non doveva essere in qualche modo illuso. “Lei non riusciva a gestire questa cosa e mi dispiace ma è una cosa abbastanza chiara, chiara a tutti. Miriana avrebbe dovuto fermarsi dall’inizio perché è un ragazzo troppo da costruire per i suoi bisogni“ ha spiegato Jo Squillo nel programma web.

La Squillo poi è scesa nel dettaglio aggiungendo: “Nicola è un bel ragazzo e ti viene voglia di riempirlo di baci ma dopo non va bene e occorre fermarsi. Per lui occorre un bel percorso di psicoterapia e non il GF Vip perché è diventato rancoroso e questa storia non gli ha fatto bene. Questo lusso di sentirsi 20 persone che lo accolgono e lo proteggono… ecco, questa cosa qua non l’ha capita, non ha capito questa grande opportunità.“

Non poteva quindi non commentare anche quello che è successo nella diretta e la famosa frase che Nicola ha detto verso Miriana: “La frase infelice è stata l’apoteosi, non è giustificabile. Se sei stato rifiutato non puoi pensare di essere vittima e diventare carnefice. Non possiamo accettarla. E’ inaccettabile anche che dopo la sorpresa del figlio di una donna tu non fai nulla… ma cosa cazz* è questo amore se poi non lo pratichi? E’ un amore finto.“

