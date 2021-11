Guendalina Tavassi sogna il GF Vip, non capisce perché scelgano altre e non lei

Per Guendalina Tavassi e non solo per lei il GF Vip è un mortorio. Il suo sogno è quello di tornare nella casa del Grande Fratello, desidera entrare subito, il prima possibile. Sui social lancia un appello spiegando con schiettezza che se prendono lei porterebbe un bel po’ di scompiglio. Guendalina Tavassi non ha certo torto, non si comprendono alcuni ingressi, alcune scelte degli autori. Lei non fa nomi ma ipotizza che forse deve diventare più vecchia per partecipare, poi aggiunge che non le manca molto ma ormai la critica l’ha fatta. La sua popolarità è arrivata proprio grazie al reality show di Canale 5, aveva solo 24 anni ed era già mamma di Gaia. Carattere forte e deciso, poco fortunata in amore, non è cambiato molto ma ha avuto altri due bimbi bellissimi. Ha partecipato anche all’Isola dei famosi, l’abbiamo vista spesso nei salotti di Barbara D’Urso e sui social non si è risparmiata.

Guendalina Tavassi perplessa perché lei è fuori dal GF Vip

“Stavo vedendo chi hanno preso al GF Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono ma c’è qualcuno che rema contro di me. Io ho un sogno e prima o poi si realizzerà, è quello di rientrare nella casa. Però prendere dei personaggi che sono già stati altre due o tre volte e che non mi sembra abbiano fatto chissà cosa, altri presi a caso…” il terreno per l’entrata l’ha già preparato, la carne è già sul fuoco ma chissà se gli autori realizzeranno il suo sogno.

Non ha certo finito di dire la sua: “Non dico nulla sui personaggi che hanno preso prima, anche se io autore avrei preso altri. Ma prendere persone che erano nelle mia edizione… oppure prendere persone che hanno denigrato il GF… Prendete me dai, su prendetemi! Noi da casa vogliamo vedere qualcosa. Il prossimo casting penso che lo faranno a Villa Arzilla. Nulla contro le persone grandi, ma vogliamo un po’ di pepe”. Se dovesse entrare promette un litigio o una risata. Ce la farà?

