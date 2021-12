La reazione di Soleil Sorge all’uscita di Alex Belli con Delia Duran: “Cornuti”

La valigia sul letto non era quella di un lungo viaggio ma quella che Soleil Sorge ha portato ad Alex Belli nel giardino invitandolo ad uscire con la sua Delia dalla casa del Grande Fratello VIP 6 ed è quello che l’attore ha fatto. Ha regalato altri momenti epici, da telenovelas sudamericana ai telespettatori del reality di Canale 5, per una puntata che resterà certamente alla storia. Senza nomination, con ore dedicate a una sceneggiata che come ricordava Adriana Volpe, è scritta male e recitata altrettanto male ( il momento del bagno di Alex Belli con la testa sotto l’acqua del lavandino è da brivido per esempio). La cosa fantastica di tutto quello che abbiamo visto ieri sera è che persino lo stesso conduttore alla fine ha dovuto ammettere che siamo di fronte a una recita e che alla fine la verità viene fuori. In realtà quello che si è capito, come ha fatto notare Soleil nella casa, è che davvero si è disposti a tutto pur di avere le telecamere davanti. Perchè Delia, a differenza di quello che dice Sonia Bruganelli, non è una donna con gli attributi ma semplicemente una donna manipolata dal suo uomo, a cui stanno bene queste situazioni ( non è nuova a sceneggiate di questo livello ecco). In ogni caso, si volta pagina, per fortuna. E nella casa del Grande Fratello VIP 6 è rimasta Soleil Sorge che ovviamente, ha commentato quanto successo, ricevendo tra l’altro l’appoggio di tutti i vipponi.

La reazione di Soleil Sorge all’uscita di Alex Belli con Delia

Sfogandosi un po’ con Katia Ricciarelli, un po’ con Manila, un po’ con Sophie Codegoni, la Sorge ha commentato quanto successo nella puntata del GF VIP 6 in onda il 13 dicembre: “Anche basta che andassero a casa cornuti e felici. Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. Poi ha buttato tutto il suo percorso al vento. Chi è causa del suo mal pianga se stesso mi viene da dire. Mi spiace di essere diventata così fredda nei suoi confronti, ma non ne posso più. “

E ancora: “Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva. Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo. Poi ha detto delle cose pesanti. O mi ha manipolata totalmente, ma in un modo forte e allucinante, o altrimenti sta mentendo a sua moglie e a se stesso. E vabbè cavoli suoi, io ora ne sono fuori.“

Soleil non si capacita ma ha le idee chiare su quello che succederà in futuro: “Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto“. La Sorge si è sfogata con i suoi amici in casa, dicendo di pensare anche di lasciare il gioco perchè comunque, nel bene o nel male, tutto quello che ha vissuto gli ricorda le cose fatte con Belli e le potrebbe fare male restare ancora in quel posto. A consolarla ci ha pensato inaspettatamente Sophie, che ha messo da parte tutte le cattiverie che la Sorge le ha detto ( dimostrando di avere chili di personalità) e ha cercato di rincuorarla invitandola a restare in gioco e ad andare avanti per la sua strada.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".